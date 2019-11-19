【葉問4】王家衛新寵李宛妲被摑到流鼻血　「沒想到出手那麼狠」

由甄子丹主演、葉偉信導演、黃百鳴監製的電影《葉問》系列最終回《葉問4：完結篇》，落實今個聖誕12月20日上映。電影除了原班人馬，還重點介紹一位新人，就是簽了澤東旗下，導演王家衛的16歲新寵李宛妲（Vanda）。雖然是處女演出，但導演並冇留手，其中一幕學校欺凌，就拍到佢被摑至流鼻血。

作為新人，李宛妲的確有幾分氣質和明星相。（《葉問4》劇照）

今集劇情講到葉問為了兒子前途，遠赴美國尋找學校，先拜會飾演中華總會會長萬宗華的吳樾，希望對方幫忙撰寫入學介紹信，但最終二人大打出手不歡而散。隨後葉問在學校會見校長時，遇見飾演吳樾女兒的Vanda被白人同學欺凌虐打、掌摑、剪去長髮，葉問於是宗師上身，上前阻止相救。

第一次拍電影，Vanda就與甄子丹有不少對手戲，Vanda大讚對方非常友善。提到在英國拍攝這場被欺凌戲，她透露為此事前練習了太極一個月，當是動作訓練。「拍動作戲很辛苦，每天都發現身上有不同的傷，拍這個巴掌的戲，沒想到出手那麼狠，一個大耳光，摑完後導演話好看！當刻我非常開心，但之後大家開始驚恐，因為我在流鼻血，這還是我第一次流鼻血！」Vanda更指八爺還要求加長她被虐打戲份，認真「好關照」。不過Vanda眼中八爺人好好，又不發火，跟自己爺爺一樣，還會親自將動作演出來給她們看。