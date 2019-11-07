【葉問4】一代宗師潛入美軍基地終極大戰　完結篇暗示葉問會死？

10年經典一代宗師《葉問》系列將會完結，《葉問4》定檔今年聖誕12月20日上映，該戲由動作指導袁和平、監製黃百鳴及「宇宙最強」甄子丹聯手打造，今次更要打到入美國，讓他們認識到何謂中國功夫。

10年經典一代宗師系列以《葉問4》作為完結篇。（電影公司提供）

為子赴美留學奔波

今日《葉問4》發放出最新預告，片中公開了不少打鬥場面，動作和畫面十分吸引，今次更會講述葉問出國探望徒弟李小龍之餘，更希望在美國為兒子尋得一所好學校留學，好讓下一代擴闊視野，但漸漸發現當地生活未如理想，不公義的事情天天上映，更無意中捲入中西武術界的衝突事件，多名師父被軍官巴頓打至重傷，逼得葉問找回學武初心，決定為正義挺身而戰。

中國人在外地經常受到歧視。（《葉問4》影片截圖）

《葉問4》作為完結篇，有指今次將會是葉問的生死決鬥，他的一生終須為武術界打出尊嚴。而故事大綱就提到「這趟旅程的背後，原來葉問真正面對的是生老病死的課題：人終一死，武學精神如何長存不息？」似乎今集將會交代葉問的人生最後階段，將整個《葉問》系列畫上最完美句號。

葉問去到美國，當地人會大大聲鬧「Yellow Bitches!」，跟「Yellow Object」不相伯仲。（《葉問4》影片截圖）

葉問殺入美軍基地，與軍官大戰。（《葉問4》影片截圖）

此外，預告中可見，電影會呈現李小龍在1967年，參加國際空手道大賽上示範截拳道的經典一幕。由陳國坤扮演的李小龍，會一拳將對手打低，並向後跌坐到椅子上，連人帶凳向後移了一大段距離，完美展現寸勁的威力。戲中將會重現舉世知名的這一幕，翻拍像真的程度也十分之高。

李小龍在1967年參加美國國際空手道大賽一幕。（網上影片截圖）

《葉問4》翻拍李小龍在1967年參加美國國際空手道大賽一幕極像真。（《葉問4》影片截圖）