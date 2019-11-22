想做超級英雄要爭崩頭、試鏡N次！僅得一位由Marvel主動邀約…

Marvel超級英雄片橫掃全球票房超過10年，對於知名度一般的演員來說，接演當中的角色堪稱絕佳爆紅機會，有可能一夕間從大多數觀眾不認識變得家喻戶曉，甚至賺進普通人幾輩子才累積得到的大筆收入。因此，每一次Marvel舉辦的超級英雄片主角試鏡，總有成千上百演員參加，可惜最後只會有一人雀屏中選。

千萬別小看試鏡這過程，不僅「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）等都曾在確定拿下角色前接受試鏡。甚至有些演員還試了不只一次，如果試鏡落選，Marvel人員覺得演員更適合別的角色，還是會找他們合作。譬如「星爵」基斯柏特（Chris Patt）本來是參加「美國隊長」試鏡，最後卻轉而主演《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列。

而《銀河守護隊》中的毀滅者達拉斯（Drax the Destroyer）一角，試鏡演員中正好有黑人男星查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），他雖然沒有獲選演出該片，卻令Marvel對他留下印象，日後再找《黑豹》（Black Panther）男主角，查特域克無需試鏡就接到邀約。他在《黑豹》裡的舊愛，則由金獎女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）擔任。雷碧達起初參加的是《銀河守護隊》的試鏡、爭取演出藍皮膚女殺手涅布拉（Nebula）不成功，但「黑豹」籌拍時她已是奧斯卡得主，Marvel又一直對她很感興趣，故直接就敲定她成為《黑豹》的要角。「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）也是試鏡做索爾不成，被改敲定扮演索爾的弟弟洛基。

曾經試鏡的Marvel英雄（點圖瀏覽）↓↓

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在元祖「復仇者聯盟」成員中，只有「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evan）是Marvel屢次提出邀約他一直拒絕，最後才讓他回心轉意簽下合約，Marvel並非沒有找其他男星來試鏡，不過怎麼試不及基斯伊雲斯好，其他男星都和這個機會差了那麼一點點。至於敲定蜘蛛俠人選則是Marvel人員認為最有壓力的一次，因為蜘蛛俠是美國人氣最高的Marvel漫畫英雄，之前又已經有兩個版本，各方都好奇Marvel加入與Sony合作後會打造出如何不同的面貌？湯賀蘭前後試了6次鏡，打敗超過2000位對手，還和羅拔唐尼相處過，看看彼此默契如何，通過重重考驗才確定中選。

在元祖「復仇者聯盟」成員中，只有「美國隊長」基斯伊雲斯是漫威屢次提出邀約他一直拒絕（《復仇者聯盟4︰終局之戰》劇照）

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