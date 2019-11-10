野生美國隊長現身紐約大道冇人認得？　女途人寧揀蟻俠唔揀佢

在Marvel英雄電影中，「美國隊長」史蒂夫羅傑斯是一切美好價值觀的代表，導演們也都把他塑造成既乾淨正直的形象，令女性觀眾着迷。不過在戲外，飾演美隊的基斯伊雲斯（Chris Evans）卻偏愛留鬍、成熟的造型，與Marvel電影裡青靚白淨的形象相差頗遠。 基斯伊雲斯最近接受《Billy On The Street》主持人Billy Eichner的邀請，和他一起走上紐約大街，隨機詢問路人對他的感覺，誰知不但大部份人單聽名字認不出他就是美國隊長，連後來在街上巧遇「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd），女途人的一番話更令基斯伊雲斯超尷尬。

Billy問其中一名女途人，如果有基斯伊雲斯與保羅活特，會選擇跟誰做愛？女途人唔駛諗就秒答：「當然是保羅活特，永遠都是保羅活特。因為第一，我記得他有演《叻女掌門人》(Clueless) ，然後他好像根本沒變老。」保羅一聽到即刻勁開心，基斯伊雲斯則有些不爽。

除了這位女途人之外，好幾位途人除非特別介紹，都完全無法把基斯伊雲斯和「美國隊長」聯繫在一起。難怪荷李活業界都好奇，已從Marvel電影宇宙畢業的他，未來應該如何維持事業與人氣？

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