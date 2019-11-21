《雷神》系列絕密刪減片段　揭與Jane忍痛分手、老竇不得善終

《雷神奇俠》（Thor）系列是Marvel的招牌電影之一，《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）迎來史上最強大敵人「冥后海拉」，一口氣殺害了幾乎所有的阿斯嘉族人。近期根據「Comicbook.com」報導，原本就設定阿斯嘉星球的霸王、雷神老竇奧丁（Odin）會死，但並非電影裡面在草原上平靜的迎接自己人生的終點，而是被親生女海拉親手殺死。

在《無限傳奇》系列（The Infinity Saga）珍藏版藍光碟特輯中，《雷神3》有一段緊張精彩的刪減片段。雷神、洛基為尋找父親奧丁來到了一條小巷子，無家可歸的奧丁正跌跌撞撞走來，他立刻認出自己的兒子，並警告他們的姐姐海拉與「諸神黃昏」即將到來。奧丁將自己的王者力量傳給雷神，然而海拉也在這時登場，並且冷血的刺穿了父親的胸口，雷神丟出自己的雷神之鎚攻擊海拉，卻被她瞬間「鍊爆」，洛基立刻呼喚海姆達爾，要他送他們離開。

「眾神之父」奧丁在《雷神3》中在草原上度過了人生最後的一幕（《雷神3》劇照）

在這段刪減畫面中，可以知道奧丁的死亡比原本電影裡面的還要殘忍，也能解釋為何在原本的預告中，海拉「鍊爆」雷神之鎚的片段不是在正片裡面的草原上，而是在一條小巷子裡面。然而這樣的結局對奧丁的影迷來說並不妥當，才改成了現在的安排。

除此之外，製作特輯也有《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）的刪減片段，透露雷神與地球人女友Jane Foster（妮坦莉寶雯 飾）分手的原因。Jane來到阿斯嘉之後，認為自己並不適合阿斯嘉，在那裡沒有目標，雷神思考再三後則認為自己依舊是阿斯嘉的王子，無法與女友在地球上共度餘生，只好忍痛離開。這段戲最終也遭刪掉，改為在《雷神3》簡單透過雷神口述對白：「不是我被甩掉，是我甩掉她」帶過。

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