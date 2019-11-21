【返校】白色恐怖情節怕跟香港連上關係　部份戲院拒絕上映？

台灣校園驚悚片電影《返校》改編自同名電腦遊戲，由徐漢強執導，王淨、傅孟柏以及曾敬驊主演，講述在台灣白色恐怖時期的翠華中學，一群不願服從強權的學生和老師如何受到政府迫害。該戲更在今年第56屆金馬獎獲得12項提名，是本屆入圍獎項最多的作品。電影12月5日香港上畫，氣勢如虹下本應搶住播，但到目前為止只有6間戲院安排場次，到底問題喺邊？

《返校》改編自同名電腦遊戲。（《返校》劇照）

題材敏感未敢上畫？

台灣青春校園電影一向在香港電影非常吃香，《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》都相繼爆出。至於以恐怖片包裝的《返校》，早前原定安排於10月上映，無奈檔期突然被抽起，就連Facebook專頁都憑空消失，雖然有解釋指因為同一檔期有多套電影上映，因此需要《返校》讓期。

外界揣測戲中因為提及台灣於上世紀60年代，面對戒嚴令及白色恐怖，嚴禁私自結黨和禁止人民閱讀禁書等等的情節，擔心會將香港時下情況連繫上，加上戲中更有憲兵毒打學生逼供、限制學生自由和思想的劇情，顯得相當敏感。

遊戲中展示高壓校園的一面，戲中亦完美呈現。（《返校》遊戲影片截圖）

片方回應︰「希望會有更多戲院加入放映」

現時《返校》已定檔在12月5日香港上映，雖然未能在「金馬獎」前讓香港觀眾欣賞，加上院商在試片場次中反應表現冷淡，大部份以沒有檔期為由拒絕安排上映，部份院商就表示仍在考慮中。對於《返校》在港上映一波三折，《香港01》就向片方查詢，得到的回應是：「努力做好宣傳，希望接近映期時更多戲院加入放映。」

翠華高中每天都要升旗、唱歌和見到教官要敬禮，不能私自結黨，高壓控制人民和學生的活動。（《返校》劇照）

《返校》對白變警世金句

+ 10 + 9 + 8

以下6間上映《返校》戲院：

上環Soho House

銅鑼灣Cinema City Victoria

旺角Cinema City 朗豪坊

元朗戲院

新光戲院

葵涌Lumen Cinema