【返校】白色恐怖情節最得人驚　濫用酷刑鼓勵篤灰老婆都信唔過

改編自同名電腦遊戲，台灣校園驚悚電影《返校》，由徐漢強執導，王淨、傅孟柏以及曾敬驊主演，於第56屆金馬獎獲12項提名。故事講到當年台灣白色恐怖時期，戒嚴令、嚴禁私自結黨和禁止閱讀禁書等等的情節，政府大力打壓人民，尤其不允許學生追求自由和擁有自己思想，以強權限制人民的一切活動。電影情節令不少香港觀眾滿有期待，可惜戲院方面擔心題材太敏感，縱使影片終定檔在12月5日上畫，但暫時只有6間戲院落實上映。 注意︰以下內容含劇透

《返校》在台灣金馬獎足足有12項提名。（《返校》劇照）

為甚麼《返校》一戲會引起中港台如此大的迴響呢？又為何各方面都十分擔心因為《返校》而惹上政治問題呢？其實戲中有不少情節，都跟近數月來的香港狀況，有着微笑對應。

憲兵打學生

電影中，憲兵會走進學校進行思想教育，又會走進學校捉拿學生或老師，捉走後更會在牢房中毒打學生，對他們逼供，拔指甲、倒吊灌水、拳打腳踢、打至全身傷痕，甚至半死都是司空見慣之事。

【返校】白色恐怖情節怕跟香港連上關係 部份戲院拒絕上映

憲兵打學生手法極惡毒。（《返校》劇照）

限制學生自由

戲中飾演美術老師的傅孟柏十分喜愛畫畫，他曾講過爭取自由只為了日後的學生能夠畫自己想畫的畫。不過在戒嚴令的底下，學校會限制學生自由和思想，讀的書都會經過「千挑萬選」，不會讓他們讀到有關思想開放的書籍，更莫論會給予他們個人思想。據歷史記載，當時除了畫畫，就連唱歌都有所限制，書、畫、歌等同樣毫無自由。

強權限制學生自由，甚麼都要禁，不準擁有個人思想。（《返校》劇照）

不準私自結黨

在校園中，學生們圍在一起玩、聊天是再正常不過的事，但在戲中甚少見到1名以上的學生聚在一起，最多人的畫面可算是在私自聚集的「讀書會」，而且只有在這場合，學生跟老師們才會難得地露出一絲笑容，豁然輕鬆。放在現今的香港中，就似是行出街都會被指非法集結一樣。

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【返校】呈現台灣國民黨戒嚴期苛政 「髮禁」係咩玩法？

就連髮型都不能隨心所欲，要清一色的倒模方便分清大人和學生。（《返校》劇照）

髮禁

不難發現，戲中學生都梳着清一色的倒模髮型，其實這是國民政府為了方便分辨學生，下令所有男生必須剷青，而女生則要剪俗稱「西瓜皮」的短髮，頭髮不可長及肩。意思就如學生理應好似倒模一樣，要聽話、行為和思想一致，教官說甚麼都要絕對服從，猶如無腦袋的機械人便最好不過。

篤灰制度極可怕，令到身邊的人都不能盡信。（《返校》劇照）

鼓勵篤灰

當其時的「篤灰」政策相當恐怖，就連枕邊人都不能盡信。戲中的校工老高年輕時為國家打生打死，但被發現暗中出借儲藏室鑰匙供讀書會使用後，即被憲兵捉走毒打之餘就連牙齒都拔光了。

另外女主角方芮欣媽媽和丈夫感情不睦，在一次無意之中找到了丈夫貪污的帳本，即時上繳篤灰，在方芮欣發現後更爆出一句「要是他不在就好了」，聽起來是多麼的可怕。加上戲中不停提及「舉報匪諜」呼籲學生要篤灰、分化兼割席，在巨大的壓迫之下，他們當然會產生恐懼感以及不信任，但即使篤灰過後，如老高又或是男主角魏仲廷為了活下去而作出舉報，到頭來只會換來一句「國家會感謝你」，但對整件事來說是毫無幫助。