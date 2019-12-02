《黑寡婦》打破英雄片常規？　施嘉莉祖安遜：它是關於家庭的電影

在《Vanity Fair》日前最新上傳的專訪影片裡，飾演黑寡婦（Black Widow）的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）回顧了自己過去多年來的演員生涯，也談論了參演Marvel Studios一系列電影為她自己帶來的各種影響。

施嘉莉祖安遜在《Vanity Fair》專訪上回顧了過去多年來的演員生涯。（Youtube@Vanity Fair）

回顧2010年上映、奠定自己全球銀幕形象的《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2），施嘉莉祖安遜表示：「《鐵甲奇俠2》是我這輩子第一部必須接受格鬥訓練的作品，那真的非常累人。我的意思是：我其實是在本片正式開拍的五週前才得知自己得到了這個角色，所以我必須在這五週之內完成變身，那真的是非常緊繃的一段時間。」

施嘉莉祖安遜為《鐵甲奇俠2》接受地獄式特訓。（Youtube@Vanity Fair）

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「但這次經驗對我而言一直是一份贈禮。畢竟那時我大概只有23、24歲，而這部電影為我的人生賦予了關於體能鍛鍊的敏銳度。如果沒有參演它的話，我可能根本不會過上這樣的生活。除此之外，我還為此學習到許多種武術的基底，也學會了如何當一名超級外行的女性特技演員。就這方面來說，我必須把榮譽歸於那些一直擔任我替身、非常出色的女性特技演員們，例如Heidi Moneymaker。她負責了所有的──那真的是她的本名（笑）──她和我一起進行了所有關於黑寡婦的特技動作。是的，而在這整個過程中，我從她身上學到了非常多的東西。我真的學到了該怎麼－－我學會如何出拳、如何手持武器，你知道的，我學會了各式各樣這一類的事情。」

施嘉莉祖安遜特別鳴謝曾經她替身的特技演員Heidi Moneymaker。（Youtube@Vanity Fair）

提到今年上映、讓黑寡婦正式在大銀幕上退場的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），施嘉莉祖安遜則感性地說道：「我對《復仇者聯盟4：終局之戰》真的感到非常自豪。它真的野心滿滿，我認為它的確傳遞了非常強烈的事物。我覺得它是令人心滿意足的。事實上，我認為《復仇者聯盟4：終局之戰》在許多方面都讓這個電影類型的品質有所提昇。它讓我們所有人得以透過這些角色擁有非常戲劇性的時刻，而你在那些類型電影裡，其實通常沒有這麼多的空間。畢竟那些作品往往是非常劇情導向的，但這部電影卻能讓人真正地感受到它的角色導向。當我欣賞這部電影時，我實在百感交集，但我也對它感到非常驕傲。」

施嘉莉祖安遜為《復仇者聯盟4：終局之戰》獲得佳績感到非常驕傲。（Youtube@Vanity Fair）

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關於明年上映的《黑寡婦》個人電影，施嘉莉祖安遜也如此描述：「我們在大概兩週前剛結束《黑寡婦》的拍攝作業，所以我現在記憶猶新。目前我對它還沒有形成一個非常完整透徹的觀點，但這是一部關於自我寬恕的電影，也是一部關於家庭的電影。」

《黑寡婦》暫訂於2020年5月上映。（《黑寡婦》海報）

「我想在某種程度上，我們在這輩子會經歷過許多次變得成熟的過程，而我們在人生中也會面臨這般處於過渡期的時刻，你必須跨越它繼續前進。我想，在這部《黑寡婦》個人電影裡，這個角色正處於－－當我們看見她時，她正面臨一場真正的危機。而在整部電影裡，她必須在各種層面上面對自我、面對那些成就她的事物，藉以讓自己真正地度過這樣的危機。而另一方面，這也讓她得以在某種程度上重新來過，進而踏入一個新的境界，成為一個更加腳踏實地、更加心平氣和的人，這就是她的旅程。」

【本文獲「Marvel電影世界觀百科」授權轉載。】