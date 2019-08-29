【Marvel】黑寡婦原來真係「寡婦」？　亡夫身份竟與美國隊長有關

諜報人員永遠需要保持神秘，即便他們身在Marvel電影宇宙（MCU）裏也一樣：《黑寡婦》（Black Widow）個人電影即將在2020年5月1日上映，至今整部電影的製作仍然處於保密狀態。不過就在最近舉辦的迪士尼D23博覽會（D23 Expo）上，《黑寡婦》倒是公開了不少新資訊，這部神秘的新電影留下了許多我們可以追查的線索。

David Harbour在今年聖地牙哥動漫展（San Diego Comic Con）參加《黑寡婦》發表會時，他身上的美國隊長T-shirt、與一把壯觀的落腮鬍格外令人吸睛。

David Harbour穿上美國隊長T-shirt現身聖地牙哥動漫展。（Getty Images）

David Harbour將飾演《黑寡婦》高富帥亡夫「蘇聯隊長」？

Harbour在《怪奇物語》（Stranger Things）裏也留着大鬍子，這對他粗曠又不擅言詞的硬漢／嚴父形象大大加分，加上他的中廣大肚肚，Harbour甚至帶動了一波「爸爸肥」（Dad bod）風潮──他變成了新性感偶像，促使他一天要吃六個甜甜圈來「維持」他的性感慈愛肚腩。

許多觀眾熱愛Harbour的爸爸肥。（《怪奇物語》劇照）

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但是《黑寡婦》應該不需要粗曠爸爸的鬍子， 那麼Harbour又為甚麼在《黑寡婦》拍攝過程中留鬍子呢？他在動漫展上穿着的美國隊長T-shirt露了餡──這些荷李活大明星在動漫展上的穿着時常透露着玄機──他可能飾演一個類似美國隊長的角色、這個角色有着一把充滿俄國人刻板印象的大鬍子……而黑寡婦Natasha Romanoff正是來自俄國……這些暗示已經夠明顯了，而D23博覽會場裏的這張海報上，David Harbour甚至戴着一個火紅的面罩，證實了這位美國小鎮警長，即將演出偉大蘇俄的守衛者──紅衛兵（Red Guardian）。

《黑寡婦》D23海報。（Facebook@Andy Park）

60年代是冷戰最火熱時期，蘇俄是美國最完美的敵人，而如果美國隊長是大美利堅的守衛者，那麼偉大蘇聯也應該有位「蘇聯隊長」。1967的《復仇者聯盟》（The Avengers）漫畫裏，紅衛兵正式登場，他幾乎就是美國隊長的紅色主義分身。Alexei Shostakov注定要成為守衛者，畢竟「Alexei」這個名字本身就有捍衛者的意思。有趣的是，Alexei在成為蘇聯版本的超級士兵之前，已經先成了婚──這點跟愛在心裏口難開的Steve Rogers可是完全不同。Alexei與一位著名的蘇聯芭蕾舞者結婚了，這位美麗的女士名叫Natalia Romanova。

紅衛兵。（Marvel／漫畫截圖）

呃……這位太太的名字彷彿在哪裏看過……不管了，Alexei在後二戰時代就已經是國家英雄，他是位厲害的空軍飛行員，將所有侵犯美麗蘇聯領空的外國勢力通通擊落。他有愛國形象、優渥的待遇、還有美麗的芭蕾明星老婆。如果說Steve Rogers在注射超級士兵血清前是個失敗的人，那麼Alexei就是個人生沒啥好抱怨的高富帥勝利組。問題來了，在打了神奇的一針之後，Steve Rogers成為了民主世界的最強防線。而在美國隊長墜機身亡之後，克里姆林宮也決定抓準這個空窗期，製造自己的蘇聯隊長，民族英雄的Alexei便成為了頭號人選。

紅衛兵也有一面宣揚國威的盾牌……上頭畫着蘇聯紅星。（Marvel／漫畫截圖）

問題是，Steve Rogers沒有家室牽掛，如果這針超級血清打下去，讓他小命GG，可能也不會有人懷念他（除了他的Bucky以外）。可是Alexei現在有了老婆，愛他的老婆不可能無視注射超級士兵血清的風險，這時候社會主義國家畢竟比民主主義國家來得「有效率一點」：他們宣布了Alexei的死訊，安排他進行秘密實驗。而高富帥老公意外過世的老婆Natalia Romanova，成為了身披喪服的寡婦Natasha Romanoff。

這對無緣夫妻後來重聚。（Marvel／漫畫截圖）

很多人猜測《黑寡婦》這部電影會不會交代Natasha的起源故事，雖然她的過去已經在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）等電影裏以閃現方式呈現，但是這位俄國間諜在蘇俄的經歷卻一直沒有着墨。Marvel電影如今已經不會照本宣科翻拍Marvel漫畫，紅衛兵與黑寡婦的恩愛夫妻設定也可能不會直接搬上銀幕。最簡單的理由在於，《復仇者聯盟2：奧創紀元》裏的「紅房」（Red Room）片段，呈現了Natasha從小就接受嚴厲間諜訓練的過程；但在紅衛兵的故事裏，她是在成為真正的寡婦之後，才輾轉成為了間諜界的黑寡婦。

紅房片段裏也有練舞鏡頭，致敬黑寡婦原本的漫畫設定。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

我們已經知道，《黑寡婦》電影時間點將會落在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）與《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之間的「失落2年」。MCU沒有交代這兩年裏發生了甚麼事，我們只知道，《美國隊長3：英雄內戰》之後，美國隊長帶着他的小夥伴們，成立了類似漫畫中「Secret Avengers」的團體。但黑寡婦並非在第一時間，就馬上加入這個講髒話要罰錢的秘密小隊，她在《美國隊長3：英雄內戰》結局兩面不是人之後，看來先與她的俄國過去有了一些糾葛。

《黑寡婦》電影時間點將會落在《美國隊長3：英雄內戰》與《復仇者聯盟3：無限之戰》之間。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

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簡單來說，《黑寡婦》是一部不完全是起源故事的起源電影，這部電影裏會出現她的蘇聯「亡夫」紅衛兵、她的蘇聯「姊妹」Yelena Belova──她們都是蘇俄情報員。代表《黑寡婦》的故事，未必會從《復仇者聯盟2：奧創紀元》紅房片段裏Natasha的童年時代開始講起，但至少一定會交代她與蘇聯情報網的深厚關係。D23博覽會上也展示了黑寡婦的白色新裝──在大雪紛飛的俄國凍土上，穿着全黑緊身裝會讓自己變成最顯目的標靶。這身白衣裝束也許代表着，我們將會看到Natasha執行雪地任務的過程。

黑寡婦在個人電影中將以白、黑色戰服登場。（Twitter@MCU_Direct）

《黑寡婦》片場側拍照也顯示，這次黑寡婦真的沒那麼「黑」，她的新裝似乎更接近深灰色，這種安排不是時尚考量。原本黑寡婦在80年代的漫畫裏，就穿過灰色連身裝。看起來，《黑寡婦》電影裏，對過去黑寡婦漫畫歷史會有更多的致敬。如果這是黑寡婦最後一次在MCU現身，那麼這種對她過往光榮歷史的回顧，絕對會受到粉絲的支持。

灰衣黑寡婦。（Marvel／漫畫截圖）

當然，《美國隊長3：英雄內戰》與《復仇者聯盟3：無限之戰》劇情相距整整兩年，兩年對諜報人員來說是很漫長的一段時間，也許……兩年可以發展一套《黑寡婦》電影三部曲也說不定？

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