《黑寡婦》個人電影有X-Force？　片尾彩蛋驚見你最熟悉的變種人

迪士尼併購福斯後，原本由福斯拍攝的Marvel漫畫英雄影片眾主角也可望回歸娘家，其中包括賴恩雷諾士扮演的「死侍」，據傳他已簽了新的合約，未來死侍除了有自己獨立的續集片外，也會在《復仇者聯盟》系列登場。但最新勁爆傳聞指出，明年上映的《黑寡婦》片尾彩蛋就會有死侍。

賴恩雷諾士早前於Twitter分享一張死侍戴上米奇老鼠帽的照片，恭喜迪士尼成功併購福斯。（Twitter@VancityReynolds）

過往Marvel影業慣常用片尾彩蛋畫面介紹新的英雄要角出場，倘若賴恩雷諾士在Marvel電影裡的第一次亮相也採這種模式，並不會讓人意外，只是「黑寡婦」的主角施嘉莉祖安遜正好是他的前妻，兩人離異後彼此偶爾會談起那段失敗的婚姻，公開場合絕少再同台，要是一起成了Marvel電影宇宙大家庭成員，難免會有些詭異的氣氛。目前Marvel尚未證實此傳聞，有可能因賴恩雷諾士與施嘉莉祖安遜過去的「淵源」，才會有這樣的傳說，不管真實性如何，網友倒是頗為期待。

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