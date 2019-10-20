《黑寡婦》未公映已知有續集？　施嘉莉祖安遜意外漏口風

在票房賣破影史紀錄的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，Marvel首部新階段英雄電影是由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）掛帥的《黑寡婦》（Black Widow），雖然此角色的故事在《復仇者聯盟4：終局之戰》已畫下句點，一般預期應該是只有一集的前傳，但施嘉莉祖安遜掛近來出席活動時一句話，卻透露無限玄機，燃起Marvel粉絲的希望。

「黑寡婦」的故事在《復仇者聯盟4：終局之戰》已畫下句點。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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施嘉莉祖安遜表示自己實在很難提到影片的內容而不會劇透，可是她為這部作品驕傲，《黑寡婦》也是Marvel英雄片第一部由主角參與監製的「獨立系列」。這下子眾多Marvel迷嗅到弦外之音，原來《黑寡婦》有機會成為「系列」，那就不見得只會拍一集。

《黑寡婦》有機會成為「系列」。（《黑寡婦》海報）

其實在《黑寡婦》除了施嘉莉祖安遜扮演的俄國女間諜娜塔莎之外，還有麗素慧絲（Rachel Weisz）與科倫絲佩芝（Florence Pugh）飾演的另兩位要角，已知科倫絲佩芝的角色身分也是間諜，外界盛傳她可能會接棒施嘉莉祖安遜成為下一代的要角，或許《黑寡婦》續集就會由科倫絲佩芝領軍也不一定。演技精湛的麗素慧絲，之前已拍過好幾部間諜片，對於首度加入Marvel的這部作品，她顯得興致高昂，樂在其中，也令粉絲更加期待。

科倫絲佩芝有望成為第二代「黑寡婦」。（Getty Images）

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