【魔雪奇緣2】盤點10個睇漏眼彩蛋　米奇老鼠、小魚仙都神秘現身

相隔6年，迪士尼為大家帶來全新動畫電影《魔雪奇緣2》（Frozen II），雖然觀眾對續集故事有讚也有彈，但仍無阻它的票房直衝，全球已收超過4億美元。 原來戲中更埋藏了很多小細節和彩蛋，大家看戲時很可能都沒注意到，有指米奇老鼠有在片中驚喜現身、有向《小魚仙》等重要的致敬位，不知道走漏眼的觀眾會否想入場二刷呢？

相隨6年後，《魔雪奇緣》推出續集，今次繼續講Elsa同Anna之間的姊妹情。（《魔雪奇緣2》劇照）

《魔雪奇緣》的粉絲期待而久的續集終於上映，陪住愛莎和安娜這對姊妹勇闖北境冒險。電影上映後，雖然觀眾評價褒貶不一，但原來戲中暗藏了不少彩蛋和細節，以下十個心思位，會否令你對這部戲加分？兼再想再入場睇多次？

有不少影迷入場後指，《魔雪奇緣2》超越不到前作。（《魔雪奇緣2》劇照）

１）愛莎用雪造醫神（Baymax）

在一開場的回憶片段中，愛莎和安娜在睡房裡玩雪造的小雕像，這幕其實暗藏了一些迪士尼的角色。伊冬娜皇后（Queen Iduna）抱著愛莎，後面那些小雪人，就包括了《大英雄聯盟》（Big Hero 6）的醫神（Baymax）、以及《超級零零狗》（Bolt）的波特（Bolt）。

２）小馬雕像致敬之後出現的水靈

在愛莎和安娜的小時候，有一幕講到兩位公主的爸爸準備要跟她們說關於王國的往事，床頭旁邊的桌子上有一隻小馬的雕像，其實留下了伏線，事關電影後段將會出現一隻水靈，愛莎馴服了這隻馬，與這個水靈一起去到Ahtohallan。

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３）安娜小公主的反應埋下伏線

兩位小公主臨睡前，爸爸安格納國王（King Agnarr）向她們講故事，憶述自己當年獲一個人拯救，當時並沒有清楚講到那位正是伊冬娜皇后。而安娜小公主當時的反應其實早已埋下伏線，她聽到爸爸說有人救了自己，她說：「無論是誰救了你，我都愛他。」說完便睡在媽媽的大腿上。

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