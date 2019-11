【魔雪奇緣2】少爺占爆笑反串配Elsa　糖妹再配Anna有幕感動到喊

2013年的電影《魔雪奇緣》全球票房勁收12.8億美元,成為史上最賣座動畫NO.1,當年一首主題曲《Let It Go》唱到街知巷聞。 六年後,電影推出續集《魔雪奇緣2》,主角愛莎(Elsa)、安娜(Anna)、小白(Olaf)、基斯托夫都會全數回歸,而電影的廣東話版,今集繼續請來糖妹和少爺占聲演安娜和小白,兩位都話能夠再參與實在很感動,少爺占更大爆兒子的小秘密,笑囝囝有時會令他很尷尬。

《魔雪奇緣2》主角愛莎、安娜、小白、基斯托夫都會全數回歸,令影迷當期待。(《魔雪奇緣2》劇照)

《魔雪奇緣》深受大人細路歡迎,影迷等足6年,今次電影台前幕後原班人馬由導演、編劇、監製、作曲人,以至一眾角色都回歸已夠令人期待。廣東話版再度請來糖妹和少爺占聲演安娜和小白, 相信大家會更有親切感。

​少爺占最怕仔仔一個舉動

少爺占多年來接過不少配音工作,只要兒子看到自己的作品,絕對會認得。搞笑地兒子甚至會在幕前不認得他的樣子,卻認得他的聲音。提到經常要湊囝囝出街,最怕他在街上有甚麼表現?「他會突然叫我全名︰少爺占!我就叫他不可以這樣做,他就問為什麼呢,我跟他解釋這樣會令爸爸很尷尬,他就問我尷尬是甚麼意思,他的問題就是這樣無日無之。」

糖妹就話今次能再為安娜這角色配音,覺得很感動。(陳順禎 攝)

糖妹再次聲演安娜感動到喊

而糖妹就話今次能再為安娜這角色配音,覺得很感動,「很久沒有試過配音都配到哭起來,演戲演到哭就很簡單,但是配音都配到哭,是很久沒有試過。一來是因為覺得很感動,能夠事隔六年再為這角色配音。另外是覺得這個角色的長大,在我心裡很感動,因為我自己也長大了。」糖妹和少爺占更即席接受了小考驗,為《魔雪奇緣》的一段情節重新配音,少爺占反串聲演愛莎、安娜等,但一樣難不到他的急才,非常搞笑。

唱廣東話版《Let It Go》考起兩位

《Let It Go》大家就聽得多,倒轉唱都記得它的歌旋律,但大家又知唔知其實有首廣東版?今次就有一個小挑戰,考考為《魔雪奇緣》上集和續集配音的少爺占和糖妹,到底又識唔識唱廣東話版的《Let It Go》(冰心鎖)?想知他們唱成點,記得睇片!