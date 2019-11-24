【魔雪奇緣2】Frozen票房橫掃千軍　韓國導演率眾抗議：壟斷戲院

眾所期待的迪士尼動畫大片「魔雪奇緣2」上映第一天，台北票房就終結近來的景氣寒冬，創下比首集上映首日高出兩倍的賣座數字，穩坐第一名，在愛看荷里活大片的南韓，也有60萬觀眾趕在第一天捧場，購買預售票的人數破110萬人。如此橫掃千軍，引發導演鄭志英等南韓電影人的憂心，他們在首爾舉行緊急發布會，抗議「魔雪奇緣2」對影院映廳的壟斷，認為對於多元市場造成傷害，希望看到不同類型影片的觀眾根本沒有太多其他選擇。

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鄭志英曾拿過東京影展、百想藝術大賞等獎座，在韓國也是有地位的名導之一，他和其他一起召開記者會的影人覺得大片壟斷影廳，將使觀眾缺乏多樣選擇，對韓國影片的多樣化有極不利的影響，不能讓情況惡化下去。他們也並非只針對迪士尼，早先奉俊昊的「寄生上流」挾坎城影展最佳影片的氣勢回到韓國上映，也曾經被請求希望不要全部獨佔所有戲院、影城，留一點空間給其他電影。

不過對於影人們的憂心忡忡、甚至公開抗議，一般網友倒是覺得沒啥嚴重，還諷刺自己拍不出夠吸引觀眾的好片，還要怪對手太強？其實超級商業巨片壟斷的現象，不只迪士尼動畫，近來流行的超級英雄片也是如此，才會引發馬丁史柯西斯等名導擔心重視人文情感的影片消失槓上漫威，一樣也是招來網友們的嘲諷。

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