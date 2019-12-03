施嘉莉祖安遜感恩「執二灘」演黑寡婦　當年輸畀呢位實力派女星…

在Marvel電影宇宙持續演出黑寡婦多年的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），明年總算將迎來首部主演電影《黑寡婦》。外界都知道，施嘉莉祖安遜當初之所以能獲得該角，是因為原定女主角艾美莉賓特（Emily Blunt）的請辭，她如今也在訪談中證實此事。

在《名利場》（Vanity Fair）的專訪中，施嘉莉表示第一時間就參與Marvel的試鏡，但她敗給了艾美莉賓特：「我那時跟我當時的丈夫在一起工作，我記得在某個旅館裡面，我接到電話跟我說我落選了。我非常失望，但也只能這樣，你知道無論如何，日子還是要過下去，我早就有很多次被拒絕的經驗。」

之後發展，很多人都知道，艾美莉賓特因為懷孕，再加上早與霍士影業簽約要演《小人國大歷險》（Gulliver's Travels），最終只得請辭，而施嘉莉在努力不懈的情況下終於獲得該角。

「我並沒有因此心懷怨恨，我後來再度遇到了導演Jon Favreau，我們進行了一次很有趣的會談，他跟我說劇組沒有拋棄我，我當下很興奮，非常激動。」過沒多久之後，施嘉莉也為了準備進《鐵甲奇俠2》的劇組，開始進行一連串的武術訓練，自此也展開她一連串的Marvel電影旅程。

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