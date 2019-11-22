《催眠．裁決》影評：成也催眠　敗也催眠？抱獵奇心入場恐失望

從年初的《廉政風雲 煙幕》到年中的《掃毒2：天地對決》、《使徒行者2諜影行動》，甚至是前幾週的《犯罪現場》，這部《催眠．裁決》大概是今年幾部香港大製作電影中最好看的一部。 《催眠．裁決》故事題材非常引人入勝，講述案件審理的陪審團們在做出決定之前可能有人想要以「催眠術」來影響最終判決，除了陪審團商議的過程中，若有似無的催眠手法與案情思辨的場景之外，本片也不乏刺激的動作場面，劇情節奏明快，全程精彩可期，在不短不長的90分鐘裡，確實帶領觀眾看了一場驚心動魄的心理追逐戰。

+ 5 + 4 + 3

以題材上來說，《催眠．裁決》的背景是香港影視圈非常拿手的法庭戲。不過這次比較突破的是，整個故事重點並不在於控辨雙方的激烈陳詞——而是着眼於背後陪審團的裁決過程。法庭戲的部份倒只是帶到基本的案情描述與出場人物介紹，也讓觀眾有機會一窺陪審團商議背後的祕辛。

在香港的司法制度下，被告是否定罪的判定在陪審團，而不是審案的法官。其實這種安排的原意本是在每位陪審團成員的獨立思考下，因個人不同的背景與思考模式為案件提供更全面的意見，但是本片亦在背後提出一個隱形的議題，那就是陪審團也可能被操控、賄賂，或其他各種因素下，無法做出正確判決，這樣的審議過程還公正嗎？

（《犯罪現場》官方宣傳海報）

電影一開始就給予了一個強而有力的開頭，罪犯挾持催眠師的下場正為「催眠」這樣的行為下了一個神奇而強大的註解，也利用主角在故事中的角色，簡單帶到一些催眠的基本認知，讓觀眾得以在接下來的故事中盡量融入劇情。雖然「催眠」不是什麼新穎的故事題材，但這樣的故事背景還是給人耳目一新的感覺，比起近年拍到爛或因為香港時局而被排斥的警匪片來說，這樣的故事將催眠用在犯罪與司法上，甚至不乏動作戲路，整體來說是一部結合精彩故事與視覺刺激雙重享受的電影。

以下內容含劇透，還沒看過電影的朋友，請斟酌閱讀：

張家輝這次飾演片中的催眠師許立生，給人一種格外吸引的感覺，造型設計略顯深沉。在近年的幾部大片中，張家輝的角色都屬沉穩內斂型，這次演出擁有催眠師身份的心理學教授相當適合。因為劇情很明顯是他受到反方的威脅而企圖影響陪審團的裁決，但許立生也暗中牽制對方試圖解決困局。因此角色雖有亦正亦邪的舉止，但定位上較無懸念，電影只能靠着對「催眠」的不熟悉與不確定因素，牽動整個劇情的懸疑感。

其他角色則表現中規中矩，飾演首席陪審員的鄭則仕，依舊沉穩，對於陪審團的討論商議過程有領導節奏的作用。另一位飾演地理學博士陳永晞的蔡瀚億倒也抓準了這個的特性，富有學識、敏銳的思覺，加上豐富的正義感，他演這種角色甚至有種老練的感覺。至於飾演反派首領的張兆輝就比較不過不失，從其過往的戲路來看，他對於這種角色駕馭並不陌生，只是這個角色由開頭的正義警察到後面的兇殘綁匪，倒是有點令人好奇中間到底發生什麼事？

由各個面向來看，《催眠．裁決》是一部相當難得的電影，首先是選了個好題材，與單一主題類型的電影來說，結合多種元素創作未嘗不是一個好方法，而且這個故事內容是頗為吸引人的，最終電影呈現出來的效果也相當精彩。再來整部電影文戲與動作場面配合的相當不錯，以故事主線來做「催眠」與「裁決」的詮釋，另外拉出一條搶救綁匪的動作線，兩邊彼此呼應、互相牽引，也增加整體故事的可看性。最後就是一眾演員精彩的詮釋，尤其是張家輝沒有辜負金像影帝的名號，幾位老戲骨也表現的可圈可點，連飾演張家輝妻弟的張翰，也在這個角色上有不錯的發揮。

雖然如此，但細看之下，《催眠．裁決》並非完全沒有缺點，反倒在以「催眠」為故事核心的號召下，陪審團商議過程中的催眠戲給人一種沒那麼精彩的感覺。這部份可能在於一般觀眾對於「催眠」的認知與了解的不足，在劇情沒有特別引導的狀況下，對於顯而易見的催眠手法並不感到驚豔，而太過穩晦的暗示也容易被觀眾忽略，所以形成一種霧裡看花、越看越花的感覺。

+ 3 + 2

當然這種感覺可能也來自於對先前其他與「催眠」相關作品的印象，與對本作如此新穎題材的某種期待，畢竟現代觀眾並不只是想看到催眠是拿着陀錶在被催眠者面前晃動，或是數個一二三你就醒來這樣的老土表現手法，反而期待電影給予更多催眠背後的祕辛。因而電影中是不應忽略這類關於催眠硬知識的精準視覺呈現。

然而，《催眠．裁決》在催眠場景的呈現的確有比較重的殘缺感，觀眾看到最後會有種，角色到底有沒有被催眠、或是到底如何被催眠的疑惑？建議需要一些更加細膩的呈現來交待這樣的細節。另外在文戲部份，也可以加強一些對案件的辨證如何融入催眠暗示中的情節，或許可以做更中庸的暗示，而不是僅僅透過催眠就直接顛倒黑白。

但說回來，這部份的難處在於故事案件本身較無懸疑性，無罪結果幾乎毫無疑問，案件內容也就較無討論性。上述這點對編導來說是非常大的挑戰，也是這個故事劇本的困難之處，但如果做到相信可以讓這部電影更加增色。然而，雖然故事背景不相同，但2014年的《催眠大師》反而在這部份有比較好的表現。

《催眠．裁決》整體上來說表現非常出色，但催眠過程編排的暗晦不明而使人覺得有些美中不足，但其實更不喜歡劇情將「催眠」單純拿來當成操控人的手段。

《催眠．裁決》無論在劇情的發想、角色的塑造、文武戲結合都相當值得讚賞。只是回頭再看的時候，總覺得對於判決商議與催眠之間的操作的精彩度較顯失色。這部片希望主打「催眠」元素來吸引觀眾，將之發揮到一個具有話題性、批判性、犯罪性與矛盾性的故事節奏中，但「催眠」之力到底有多深、如何在戲劇性的場域中有所發揮，還是有賴編劇的助力。《催眠．裁決》整體上來說表現非常出色，但催眠過程編排得暗晦不明而使人覺得有些美中不足，劇情後來將「催眠」單純拿來當成操控人的手段，令這部電影稍稍有種「成也催眠，敗也催眠」的感覺。

【本文獲「樂天生．電影日記」授權轉載。】​