神探白朗影評：基斯伊雲斯打破「美國隊長」形象　Mean爆樣反差大

「年紀越大，越難掩飾情感。」Rian Johnson最拿手的電影莫過於懸疑驚悚片，首部電影《Brick》透過一名高中生尋找前女友死亡的真相，進而抽絲剝繭探討校園霸凌等生態，後來的《時凶獵殺》（Looper）也拍出層層堆疊的燒腦鬥智風格，後來的《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）再次玩弄反套路的風格，喜愛度可能見仁見智。

《星球大戰：最後絕地武士》由Rian Johnson擔任編導。（《星球大戰：最後絕地武士》劇照）

+ 16 + 15 + 14

但回歸他最熱愛的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out），就確實是精彩好看極了，當年的Rian Johnson變得更成熟，更是擴展到移民族群、白人社會以及貧富差距等政治理論，讓《神探白朗：福比利大宅謀殺案》玩出新意。

關鍵字是，Agatha Christie。推理小說迷都喜歡Agatha Christie，《神探白朗：福比利大宅謀殺案》就立刻展開全覽圖讓我們在開頭一次又一次的談話中展現這個大家族中的眾多角色性格，本以為故事要開始深入時，Rian Johnson巧筆一揮，電影開頭立刻昭示兇手是誰，然後我們透過兇手試圖湮滅證據的過程中得到樂趣，沒想到真正的兇手另有其人，他反而是在操控這個「假兇手」逐步犯錯。

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》「殺」出了新意。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

這樣的手法並不新鮮，Agatha Christie的《ABC謀殺案》就用過這招。不過Rian Johnson卻在復古味道極為濃厚的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》中找到自己的定位，故事多次翻轉，甚至還會在重要角色的性格上有所誤導及轉折，又不失黑色幽默，讓《神探白朗：福比利大宅謀殺案》變得比想像中更好玩，作為觀眾，如果想要拼命享受被騙的感覺，很適合進入戲院裡面觀賞這部電影，就連英文片名《Knives Out》都充滿意義，代表結尾某段很重要的關鍵戲。

但是《神探白朗：福比利大宅謀殺案》卻沒那麼簡單，Rian Johnson厲害的是補足他的政治論點，一場全家族討論政治的戲，雖沒提到他們在討論誰，但論及大量的移民政策，你我都知道他們在討論特朗普，接著精確描繪白人上層階級對於金錢的迷戀，即便他們未曾真正通下殺手，他們也是這整個體制的兇手，讓這個社會崩壞成現在的模樣。

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》復古味道極為濃厚。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

Agatha Christie筆下的神探名為白羅（Poirot），個性古怪且常常自言自語的紳士，然則《神探白朗：福比利大宅謀殺案》卻刻意找來英國紳士丹尼爾基克（Daniel Craig）演出美國南方偵探白朗（Blanc），卻像極了白羅，就連打亂別人講話都要彈鋼琴，個性自傲，喜歡坐在椅子上暗中觀察一切，也擅長透過無意義的聊天來觀察出對手的真正性格，丹尼爾基克也難得拋下007的包袱，演出常常自得其樂的美國偵探，倒也是相當有趣。

不過全片中我最喜歡的角色還是「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），基斯伊雲斯盡己所能反轉自己往常正氣凜然的銀幕形象，個性粗俗且高傲，全片多場笑點都集中在他身上，也充滿城府心機，全片光是看他表演都足夠。

基斯伊雲斯打破「美國隊長」形象。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】