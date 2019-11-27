【魔雪奇緣2．影評】真正女王非Elsa？卡通片暗藏政治哲學

6年前的《魔雪奇緣》（Frozen）（台譯︰冰雪奇緣）提領觀眾進入童話夢幻一般的北方神秘國度，讓我們知悉在那迂迴悠長的停格時間裡面，愛莎（Elsa）與安娜（Anna）是如何找到自己的身分，是女王，是公主，女人的多重身分獲得不同的定位，這麼多年過去，愛莎統領了阿德爾王國，卻始終心事重重。

愛莎統領了阿德爾王國，卻始終心事重重。（《魔雪奇緣2》劇照

以下內容含《魔雪奇緣2》劇透

就因為穩重且做事能力強，就一定是女王嗎？

我很喜歡《魔雪奇緣2》（Frozen II）的開頭安排，愛莎順利當上女王，卻總是心不在焉，腦海裡面傳來遠方的聲音，才方知遠方的國度蘊藏著過往的真相，讓她決心再度前往，前集的安娜、奧肯（Oaken）以及小白（Olaf）當然也跟著一同前行，他們拆解自身原本的身分，聆聽自己心裡的聲音，才終於有了答案。

《魔雪奇緣》裡面，我們看見所謂的長大，但是在《魔雪奇緣2》，我們才看見真正的成熟，皆來自於分離與獨立，甚至是不畏懼迎向死亡的決絕。

《魔雪奇緣》系列的吉祥物「小白」於續集繼續搞笑，非常搶戲。（《魔雪奇緣2》劇照）

這幾年過去，少女裝扮褪去，愛莎與安娜都有了更成熟的打扮，電影更不忘揶揄首集，當初愛莎張開雙手施展冰雪魔法大唱〈Let It Go〉的經典動作，還被小白在比手畫腳遊戲裡面嘲諷，讓人看了不免哈哈大笑。

小白一樣幽默，擔綱全片幾乎九成的笑點，但在嚴肅的劇情部分，那就一樣由愛莎負責，前一集的愛莎終於接納自己的魔法天命，這回更進一步去擁抱自己的力量，不只是在於魔法，更是在於身分上的認同，多年前祖父的野心，讓兩個國家徹底分裂，父母親只為修補這份關係，孕育了兩個女兒，象徵著兩個國家的和平，愛莎擁有魔法，安娜善解人意，以為她們代表著是不同性格的磨合，只是電影講的更為遼闊寬廣，原來兩個征戰連連的國家也能縮化成兩個獨立的角色身分，相愛猶如姊妹。

嚴肅的劇情部分由愛莎負責。（《魔雪奇緣2》劇照）

《魔雪奇緣2》的前半段看似較無改革之處，重疊前一集的成長路線鋪陳，但我頗為喜歡後半段提出的看法，愛莎，真的適合成為阿德爾的女王嗎？愛莎個性較為孤高，即便穩重且樂於保護他人，但她從開頭以來所展現出一種感覺，她並不快樂，她知道自己命運的舞台在北方，在大自然裡面，她就是原生的第五靈，俗世的國務紛擾，不適合她。

如何去找到真正的自己，這可不是單純靠一趟旅行就能解決，而是得靠荊棘滿佈的苦難。這才是《魔雪奇緣2》的政治學，愛莎不擅於人際關係，安娜倒是成長了許多，電影更讓我們看到安娜積極陪伴保家衛國的軍人，即使犧牲也要弭平兩國之間的紛爭，突然我們才發現了一個重點。

安娜才是真正的女王。（《魔雪奇緣2》劇照）

對的，安娜才是真正的女王，愛莎很會照顧保護人，但她有自己的故事，女王的位置，終究強硬不來。這倒是迪士尼電影從《無敵破壞王》（Wreck-It Ralph）、《反斗奇兵》（Toy Story）一直以來倡導的離別概念，我們終究要老，終究要別離，只是我們有沒有勇氣，可以去迎接那時候的傷感。安娜對著愛莎說：

我們一起去面對，好嗎？

「離別」是《魔雪奇緣2》的主題之一。（《魔雪奇緣2》劇照）

不對，沒辦法的，這個世界就是這樣，會給你一次又一次的恐懼，讓你獨自受挫，所愛的人卻無法在身邊陪你，只是活到後來，就是要自己去面對所有事情，你只能相信你所愛的人，即使不在你身邊，也能做得很好，而這就是我們最大的祝福。

這倒也是從政治學上有所昇華成人生的提煉，迎向未知，Into the Unknown，即便還是充滿恐懼，但沒關係，就是相信自己將會化蛹成蝶，在春天裡翩翩起舞，如果可以，讓我多受一點傷，讓我多流一滴淚，也許總有一天，努力過了，什麼都值得。這就是我們表達「愛」這個字，最純粹最單純的象徵。

《魔雪奇緣2》未必能超越前作，但絕對是值得一看的好電影。（《魔雪奇緣2》劇照）

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