【魔雪奇緣2】安娜配音演員係凍齡美魔女　顏值超高仲係兩女之母

繼六年前迪士尼曾掀起過一陣《魔雪奇緣》（Frozen 台譯︰冰雪奇緣）的風潮，當時去到大街小巷都聽到《Let it go》的主題曲，最近電影推續集，再成為大家熱烈討論的話題。 而大家除了被愛莎和安娜兩姊妹之間的感情所感動，其實背後為兩位女主角配音的演員，來頭也不少，當中為安娜配音的Kristen Bell更是一位凍齡美女。

迪士尼動畫電影《魔雪奇緣2》上映後引來大家熱烈討論，背後為兩位女主角配音的功臣也讓不少粉絲好奇。（《魔雪奇緣2》劇照）

香港01主辦《01最賞睇娛樂大獎》入圍名單出爐啦！「最有話題新聞」包括我最喜愛男歌手、車廂偷食等通通上榜！立即進入投票專頁投選五大娛樂新聞獎兼參加勁抽雙重獎，超過70萬元豐富獎品等你抽，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等，仲有01積分等你換唔同禮品！

+ 3 + 2

迪士尼動畫電影《魔雪奇緣2》上映後引來大家熱烈討論，背後為兩位女主角配音的功臣也讓不少粉絲好奇。當中，為安娜配音的美國女星Kristen Bell，更原來是一個大美女，現年39歲的她保養得很好，過去她也參與過不少電影和劇集。

為安娜配音的Kristen Bell，現實中原來是位凍齡美女。（《魔雪奇緣2》劇照）

【魔雪奇緣2】網民力推做抗爭電影 代入香港現況愛莎變勇武派？

原來為安娜配音的演員係凍齡靚女

單睇外型，完全看不出她已是兩女之母，外表更像一個年輕少女一樣，她又經常在社交平台曬出靚相，大方騷身材。

Kristen Bell在1998年出道後，拍過不少經典作品，青少年黑色電視連續劇《美眉校探》、《甜心大姐頭》、《C奶同學會》、《C奶同學會2》等等。自2008年開始在《魔雪奇緣》系列作品中，為安娜公主配音，再次令她人氣急升。

+ 5 + 4 + 3

而連續兩集都為愛莎配音的演員，是百老匯舞台劇出身的實力派唱將 Idina Menzel，現年48歲的她在動畫為愛莎配音，完全沒有違和感。最搞笑的是，在《魔雪奇緣2》為愛莎媽媽Queen Iduna配音的演員才只有32歲，但出來的效果完全沒令人發現「媽媽」竟細過「愛莎」16年。

【魔雪奇緣2】盤點10個睇漏眼彩蛋 米奇老鼠、小魚仙都神秘現身

+ 10 + 9 + 8

Idina Menzel早前更在紐約的活動，首度現場演唱了隱藏版主題曲《Show Yourself》。唱功勁到，讓大家都話耳油未盡。