【茄哩啡事務所】導演憑《屍殺片場》爆紅︰終於有人同我打招呼

一部《屍殺片場》，導演上田慎一郎完美示範何謂刀仔鋸大樹，並成功衝出亞洲獲外國欣賞。有了名氣，第二部長片《茄哩啡事務所》立即找到老闆開拍，表面是一部講臨時演員的生涯，其實是在嘲諷日本宗教呃人的故事，情節爆笑，分分鐘仲有幾分同感。《香港01》便跟導演做了個訪問，看看導演成名後，創作上會否有所不同。

戲中教主全程都在扮啞，扮有心靈感應。（《茄哩啡事務所》劇照）

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記︰記者 田︰上田慎一郎



記︰《屍殺片場》這麼成功，有令你在創作、生活各方面帶來突如其來的改變？

田︰生活上有了很大的變化，收到很多工作邀請，戲劇性地變得很忙碌。又因為多了在媒體上出現，走到街上會有人跟我打招呼。講到影響，最大影響是少了時間去吸引新事物。創作是必須有輸入的，由於比以前忙碌，看電影和閱讀的時間變少了，因此以後要調整好工作的分配，希望增加輸入量。



記︰成功有令你帶來壓力？

田︰基於前作的成功，我變得似要背負著「觀眾的期待」這樣龐大的壓力。今次因有身邊的同伴一起，總算成功渡過了那些壓力。

記︰導演你有當過臨時演員嗎？最難忘的經歷是怎樣？

田︰我曾在電影中演出臨時演員，現場氣氛對演戲有很大影響，到自己做導演時，會用心做出能讓演員可以好好投入的現場氣氛。

記︰點解會有這個「宗教騙案」的故事，自己還是朋友有相似經歷？

自己在二十幾歲時，有上過當，被層壓式銷售欺詐，他們多數以人的迷信為欺詐的目標，於是我活用了那時候的經驗。平常時的心理狀況是不會上當的，但當心理軟弱時，就會輕易中招。選定「宗教欺詐」為故事，是想製作出可疑而奇怪的世界觀。

兩兄弟齊齊去教會做臥底。（《茄哩啡事務所》劇照）

記︰你有宗教信仰嗎？有幫助你解決某些問題？

田︰我沒有特別相信哪個宗教，但日本是富有宗教化的地方，會有特定的電影，偶像，歌手，我認為有地方是由這些人和事物擔任宗教角色。今次的主角，在戲中一直翻看《Rescueman》這部電影，然後憧憬著想變成那個英雄，這也可以說成是他的宗教。