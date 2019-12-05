【澳門國際影展】周冬雨高貴現身紅地氈　葉念琛攜「新阿寶」搶鏡

《第四屆澳門國際影展》今日（5日）舉行開幕典禮，到場明星陣容鼎盛，韓國人氣組合EXO隊長SUHO、電影《盲俠》的代表湯怡、吳卓曦、《少年的你》周冬雨、曾國祥，還有《我的荀盤男友》陳家樂、李靖筠等人，其中一位朋友以透視Deep V登場，成功搶盡全場焦點，震撼在場所有人士，到底佢係邊個呢？

周冬雨連同導演曾國祥，跟《少年的你》一眾幕後班底出席紅地氈。（梁碧玲 攝）

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原來以Deep V震懾全場的是郭奕芯身，他原來有份參與葉念琛執導的賀歲片《我的筍盤男友》，所以穿上盛裝透視Deep V 晚裝行紅地氈。問及她成為全晚焦點時，她謙稱：「其實都唔係啊，今晚套衫同珠寶係公司幫我揀同襯嘅，幸好去到這個年紀都唔算尷尬，我覺得都算okay啦。」雖然她由導演葉念琛攜同登場，但她絕非戲中的「阿寶」，今次「阿寶」係由李靖筠主演。

郭奕芯性感登場。（梁碧玲 攝）

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其後郭奕芯講到今次出席《澳門國際影展》，原來有兩套作品，分別是《我的荀盤男友》和《墮落花》，後者有溫碧霞及關智斌主演。「我最開心是可以跟Kenny有對手戲，上次有特意去看他的個人演唱會，是第一次見到真人，今次仲可以同佢有親熱戲真係好開心！」