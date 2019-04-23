【復仇者聯盟4紅地氈】黑寡婦大露背　紅女巫貝兒娜森Deep V上陣

等完又等，講完又講，講足成年終於等到《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）全球首映！今日（23日）香港上午時分，經已看到一眾超級英雄走上紅地氈跟影迷見面，包括「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）和「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）和「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）等人出席。

今日終於迎來全球首映，香港Marvel迷明天終於可以看到《復仇者聯盟4：終局之戰》了！（網上圖片）

由於《復仇者4》是MCU第3階段的完結，粉絲和演員們雖有不捨，但在今天的大日子中，大家都顯得很興奮！從網上影片可見，一眾超級英雄對粉絲的要求都有求必應，簽名和合照無一婉拒。不過在紅地氈上就發生了不少勁爆事件，就如羅拔唐尼親吻了莊法來奧、貝兒娜森親吻了「女武神」Tessa Thompson，還有「小辣椒」差點劇透，令到基斯伊雲斯勁擔心急拉走她！

「小辣椒」差點劇透嚇親基斯伊雲斯！（網上圖片）

「緋紅女巫」Deep V上場！（網上圖片）

不過要數最引人注目當然是一眾女星的衣着，「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）Deep V露胸、施嘉莉祖安遜low cut兼大露背高釵上陣、貝兒娜森同樣着上吊帶Deep V長裙，跟施嘉莉祖安遜一樣高釵，同樣戴上跟無限手套有關的手飾，同場更有「涅布拉」Karen Gillan、「黃蜂女」Evangeline Lilly、「女武神」、「Gamora」Zoe Saldana等等，而意想不到的是「雷神」的正牌女友Natalie Portman竟有驚喜現身，消失在Marvel 5年的她突然現身在紅地氈上，令一眾粉絲大為驚訝，不過據知她曾對外表示：「就我所知我的角色已經結束了。」令到不少粉絲都頗為失望，希望她可以跟雷神修成正果。

「雷神」的正牌女友Natalie Portman驚喜現身，雖然上身密實，但都有開高釵露出美腿。（網上圖片）

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