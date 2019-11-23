【金馬獎2019】一文睇晒紅地氈女星性感造型　李心潔透視豔壓全場

第56屆金馬獎今晚舉行，紅地氈環節由下午5時30分左右開始，一眾嘉賓都悉心打扮，盛裝出席。其中，最搶鏡的一定要數穿起白色透視洋裝內襯深色內衣的李心潔，無論正面定背面看起來都非常性感。

今屆評審團主席李安行紅地氈時表示，希望新晉導演繼續拍片、繼續努力。（中央社圖片）

金馬獎第56屆頒獎典禮今晚在台北國父紀念館舉行，今屆典禮不設主持人，紅地氈在傍晚時分開始。

憑電影《陽光普照》入圍金馬男配角的劉冠廷與楊千霈擔任紅地氈的主持，楊千霈打頭陣，穿起一身閃亮的晚裝登場。

楊千霈與劉冠廷擔任紅地氈主持。（中央社圖片）

李心潔通花裙配黑bra超性感

憑電影《夕霧花園》入圍最佳女主角的李心潔，穿了一條白色通花裙搭配黑色內衣，非常性感又搶鏡。她接受大會訪問時表示，自己開初選擇穿這條裙都有些擔心，她又表示自己拍攝時有一場戲演得特別困難，當時她曾打電話給張艾嘉傾訴。

李心潔指今次能與馬來西亞工作人員合作，覺得很開心。（影片截圖）

《返校》王淨靠氣質靚樣搶鏡

另外，今次獲得12項提名的《返校》，劇組都一齊現身紅地氈。憑《返校》角逐影后的王淨，穿起一身白色晚裝，與角逐新演員的曾敬驊出場。王淨接受訪問時就笑指，為了行紅地氈瘦身，以最佳狀態示人。

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