【返校】王淨原來係作家　15歲拍片跳Gwiyomi谷銷量　網民讚可愛

王凈15歲以愛情小說《芭樂愛情》出道，接著踏入演藝圈，成為文字、表演雙棲藝人。2019年憑藉《返校》入圍金馬獎最佳女主角，將與其他三位硬底女演員更同角逐影后寶座！王凈今年剛滿21歲，出道代表作是一本愛情小說。而今，她切換與文字的觸點，改以表演形式再現劇本裡的人物以及情感。

我只想寫結局是好的小說，真實的人生有太多缺憾，如果是在我可以決定的小說世界裡，我希望一切最後都可以是幸福的。

署名菌菌而留下的這段註解，是王凈出版第一本小說《芭樂愛情》時，首次和網友分享的個人印記。15歲出版第一本愛情小說，王凈被冠上「天才美少女作家」封號，並在2015年出版第二本小說《蟑螂哲學》。她和小說搭上線的時機，恰好落在她出國留學的那幾年。王凈母親曾向媒體表示，起初王凈隻身赴美讀書，因還在與新環境磨合，放學後常躲在家寫小說；而動筆創作愛情小說的原因，只是想鼓勵母親再度相信愛情。

王凈於《癡情男子漢》首次擔正。（《癡情男子漢》劇照）

王凈拿捏文字的準度，也能在她的表演中窺探出一些端倪。2017年，連奕琦導演執導的台灣片《癡情男子漢》，王凈首度出演女主角；2018年，公視《你的孩子不是你的》其中一單元《茉莉的最後一天》，不堪承受升學壓力，最終選擇自殺的少女「林茉莉」，才能被視作王凈以表演向觀眾自我介紹的成名之作。

王凈於《茉莉的最後一天》扮演自殺少女「林茉莉」。（《茉莉的最後一天》劇照）

她在訪談中也不吝分享文字和表演之間的連結：「寫小說和演戲，都是一樣的，只是說故事的方法不同」。不論導演試圖呈現什麼樣的畫面，她在心中永遠都有屬於自己版本的電影。至於時常被媒體稱讚「早熟」，王凈也不避諱坦承，這和父母離異有關，但也因為如此，過往傷痛恰好成為她的養分。畢竟演員身上背負的故事，有時才是真正帶領觀眾進入另一個故事的絕佳媒介。

王淨於《返校》的演出獲大讚神還原遊戲中的角色「方芮欣」。（《返校》劇照）

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