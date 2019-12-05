《阿拉丁》男主角爆紅後事業插水　「連一次試鏡機會都冇！」

由佳烈治（Guy Ritchie）執導；韋史密夫（Will Smith）、娜奧美史葛（Naomi Scott）及Mena Massoud主演的真人版《阿拉丁》（Aladdin），電影在不被看好的情況下，全球票房逾10億5,000萬美元收入，成為迪士尼真人重拍版全球票房第四高的電影。雖然電影讓男、女主角一炮而紅，然而前者近日坦誠，《阿拉丁》的成功並沒有為他帶來任何試鏡的機會。

真人版《阿拉丁》全球票房逾10億，但男主角未有因此而再獲機會。（《阿拉丁》劇照）

Mena Massoud近日接受外國網媒《The Daily Beast》訪問，談到在《阿拉丁》取得成功後，有否讓他的事業更上一層樓，他直言電影上映後，並未獲得任何一次試鏡機會。即使Mena Massoud有份主演的劇集《Reprisal》準備啟播，原來也是在《阿拉丁》上映前接洽的。

雖然《阿拉丁》在商業方面取得空前成功，卻沒有為Mena Massoud帶來新機遇，甚至可以說是零機會。他稱：「我想讓大家知道，當你拍攝《阿拉丁》後，並不代表你的事業會順利及盛放。」他續指：「有人會認為你因此賺了幾百萬，而且會得到更多機會。可是自從《阿拉丁》推出後，我未曾獲得一次試鏡的機會。」

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韋史密夫憑《阿拉丁》成為10億美元票房演員。（《阿拉丁》劇照）

其實Mena Massoud知道《阿拉丁》的成功不代表什麼，但讓他感到失望的是其膚色令他連試鏡機會都冇。「我從沒有想過要演出如蝙蝠俠這類熱門角色，但至少希望可以給我一個試鏡機會。」《The Daily Beast》特別提到《阿拉丁》的選角方法，他是擊敗了約2,000名演員而獲得演出，相信這也是一般荷里活的做法。據Mena Massoud稱：「選角時總會有一、兩個少數族裔的演員，我經常就是這類的人，可能會有導演表示試試不是白人的演員吧！」

娜奧美史葛及Mena Massoud主演真人版《阿拉丁》而大受歡迎，前者有份演出的《神探俏嬌娃》早前才上映。（《阿拉丁》劇照）

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