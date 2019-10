韋史密夫變爛片王？黑超特警組3成最後口碑作　要靠阿拉丁挽人氣

李安執導的《雙子任務:疊影危機 Gemini Man》無疑是最熱門的一部電影,而它的主演韋史密夫(Will Smith)更是備受矚目。加上迪士尼的真人版《阿拉丁 Aladdin》,這是今年韋史密夫今年第二次在大銀幕上跟觀眾見面。如此密集的亮相,一時間讓喜歡他的影迷有些意外,畢竟韋史密夫已經有一段時間沒有拿出過似樣的作品了。

從早年的《重案夢幻組 Bad Boys》到《尋找快樂的故事 The Pursuit of Happyness》,從《天煞地球反擊戰 Independence Day 到《魔間傳奇 I Am Legend 》,韋史密夫的經典作品就一部接一部,他的名字一度就是質量的保證。《雙子任務》上映前,李安在宣傳電影時就對他讚不絕口:「一個人能紅30年,還能做動作片,還要是個好演員,滿足這些條件的一隻手可以數出來。」走紅兩三年也許是靠炒作,走紅十年也許是靠運氣,但走紅三十年,靠的就必須是實力了。毋庸置疑, 韋史密夫是一名實力派演員。

「史皇」是怎樣煉成的?

荷李活的新人如潮來潮去,沒人敢保證可以一直紅下去,可就是在這樣一個競爭激烈的荷李活,韋史密夫卻始終屹立不倒,還被內地影迷暱稱為「史皇」。他得以稱皇的原因有二 :一是因為演技高超,二是因為具有票房號召力。這兩點,就是「史皇」得以在荷李活安身立命的本錢。

在韋史密夫主演的最新電影《雙子任務》中,通過技術手段,年過半百的他和二十出頭的自己同框,既有飽經歲月的滄桑,又有青春年少的張揚,在一老一少兩種狀態之間嫻熟地切換,這份演技讓人嘆服。

不過放在韋史密夫的演藝生涯裡,《雙子任務》還排不到最前面。在2006年的《尋找快樂的故事》裡,韋史密夫飾演一位推銷員父親,在追求成功的道路上,他受盡歧視,可作為一名單身父親,他卻在兒子的教育上費盡心血。韋史密夫演出了底層人民那份對於生活的渴望和未來的期盼,也讓眾多看過這部電影的觀眾熱淚盈眶。

到了2007年的《魔間傳奇》中,韋史密夫又挑戰了一位末日科學家的角色,在世界末日里為自己的命運而奮鬥。他把末日的孤獨感表現得極為充分,同時其眼神和麵部表情的運用,更是堪稱教科書級別。可見論演技,韋史密夫是絕對的一線。

演技好的戲骨級演員並不罕見,罕見的是戲骨級演員失手時觀眾所表現出來的包容。

2017年,Netflix斥資8000萬美元的電影《光靈 Bright》上架,該片由韋史密夫主演,只在北美院線小規模上映,主要走線上發行。在媒體口碑解禁之後,著名評分網站「爛番茄」給出了28%的新鮮度,不少影評人甚至直接打出了零分。可即使《光靈》的口碑全面仆直,依舊擋不住觀眾對於韋史密夫的喜愛。僅在Netflix上架前三天,就吸引了1100萬名觀眾觀看這部電影,「史皇」的人氣可見一斑。

不過自2012年的《黑超特警組3 Men in black 3》之後,他再也沒有一部既叫好又叫座的電影。2016年,韋史密夫參演DC的漫改電影《自殺突擊隊 Suicide Squad》,口碑不佳,此後參演Netflix的《光靈》更是口碑崩壞。

和李安的合作,可以看作韋史密夫在陷入事業低谷之後的一次突圍,不過很可惜,《雙子任務》並沒有如預期中那樣獲得讚譽,反而受到了不少指責。面對《雙子任務》的失利,甚至有聲音表示,韋史密夫的未來也許是下一個尼古拉斯基治(Nicolas Cage)。

史皇不老,重新出發

五十知天命,而今年韋史密夫已經51了,然而不服老,卻是他一貫的秉性。在去年50歲生日的當天,他在美國科羅拉多大峽谷上空的直升機上縱身躍下,採用高空蹦極的方式來為自己慶生,也算是一種自我挑戰。

在《雙子任務》中,「51歲」成為了一個被拿來調侃、逗觀眾發笑的梗,但是觀眾在笑過之後又難免有一絲傷感:那個曾經年輕的小伙子,終究已是年過半百。雖然利用技術可以重現韋史密夫青年時的模樣,但還是找不回他那些已經逝去的青春。

然而「史皇」終究是「史皇」,雖然和李安合作《雙子任務》沒有獲得觀眾們的認可,但是今年他參演的迪士尼真人版《阿拉丁》卻取得了票房上的突破。《阿拉丁》超過10億美元的全球票房,刷新了此前其主演的《天煞地球反擊戰》8億多美元的紀錄。

韋史密夫的雄心遠不止這些,他依舊在嘗試著新的突破。就在今年年初,《重案夢幻再重組 Bad Boys for Life》正式開機,在曝光的現場照裡,他依舊身手矯健。時隔1​​5年,又一次重啟這一經典系列,對於韋史密夫來說絕對是一項新挑戰。

當年初出茅廬的Michael Bay聯手27歲的韋史密夫打造了《重案夢幻組》這一動作片史上的經典之作。這部電影的大賣讓Michael Bay炙手可熱,也讓韋史密夫躋身荷里活一線。而8年後的《重案夢幻組2 Bad Boys 2》,更是在動作場面和劇情編排上勝過前作,打破了「續集必爛」的魔咒,因此重啟這一系列,對 韋史密夫而言,具有特殊的意義。

《重案夢幻再重組》正式開機,在曝光的現場照裡,Will Smith 依舊身手矯健。時隔1​​5年,又一次重啟這一經典系列,對於 Will Smith 來說絕對是一項新挑戰。(《重案夢幻再重組》宣傳海報)

