影迷野生捕獲超人Henry Cavill　網民：臂肌仲大過個頭超誇張

早前曾有外媒爆料指，DC已經與《黑豹》美國男演員米高B佐敦（Michael B. Jordan）會面，討論關於新版超人的事，不少影迷聽到這個消息都為飾演「超人」的亨利卡維爾（Henry Cavill）抱不平。 近日，Henry為了宣傳他的Netflix新作劇集《獵魔士》（The Witcher）四出與粉絲見面和出席活動，騷出巨型的手臂，肌肉線條嚇窒不少人，更被封為真人版超人。

Henry從2013年開始飾演超人，靚仔又大隻，超人形象深入民心。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

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現年36歲Henry從2013年開始飾演超人，身高185cm的他，一向都是高大靚仔，加上練得一身好肌肉的他，也是相當矚目。

早前，有指DC打算另謀高就，找來米高B佐敦演出新超人，不少網民都表示難以接受，也為Henry不值，直指他現實中那完美的身段，拍得住超人這樣強勁的體格，表示相當期待Henry繼續演下去。

驚人臂肌似乎比頭還大

雖然有傳Henry曾打算放棄超人一角，但在上月Henry曾公開表示自己根本沒有打算辭演，笑指超人的披風依然掛在他的衣櫃裡。最近，Henry就為了新作Netflix劇集《獵魔士》（The Witcher）四出宣傳，更意外暴露一對比頭還要大的爆肌手臂，相片在網上瘋傳。

野生捕獲真人版超人

粉絲們在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯野生捕獲這位真人版超人，身穿藍色背心、頭戴cap帽的Henry有求別應，與影迷合照又簽名。但最令人大家關注的還是他驚人的身材，網民紛紛大讚他猶如真人版超人，也又話要練成這誇張的手臂一定下了不少苦功。

影迷看到穿起貼身背心的Henry相當激動，直指他的臂肌好像比以前更粗了，尺寸比頭還要大，同時有更多人表示覺得他才是演超人的不二人選，希望DC未來繼續找對方拍下去。