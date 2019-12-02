Marvel、DC人氣英雄排行榜出爐　大熱超人、美國隊長竟然得第二？

漫改超級英雄電影近年來橫掃全球票房，尤其Marvel與DC系列更是深受觀眾喜愛。甚至在電影推出後，也讓漫畫原著中的英雄人氣產生改變，有人從原本的「二打六」變成最受注目的角色，也有人早在漫畫時期就受盡歡迎，電影版上映後，氣勢更加銳不可擋。喜愛看漫畫英雄片的朋友們，是否猜得到在歐美網友眼中，最受歡迎的是哪些角色？

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歷史較悠久的DC漫畫，曾經推出過超人、蝙蝠俠、神奇女俠等著名的老牌超級英雄，近年來除了有全員集結的「正義聯盟」外，也有各自獨立電影，描述大反派的《Joker小丑》更賣出驚人佳績。根據票選結果，DC漫畫英雄以陰暗卻富有的蝙蝠俠最受喜愛，排名高居冠軍。

來自外星、代表正義的超人只有第2名，第3名則是由蝙蝠俠身旁助手—首代羅賓之後自立門戶打出名的夜翼，第4、5名才分別是綠燈俠和閃電俠，神奇女俠排名第6，第7名竟是小丑，顯然電影的出色票房對於角色人氣有很大的加持。排名1、3、7者都是來自於蝙蝠俠故事，主角穩坐受歡迎冠軍完全不意外！

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至於Marvel英雄人氣榜，位居冠軍的果然就是「大家的好鄰居」蜘蛛俠，早在Marvel英雄片廣受全球歡迎之前，知名度最高、大家最喜愛的也都是蜘蛛俠，也唯有蜘蛛俠可以在超過3次重拍的不同詮釋後依然極受觀眾喜愛，樂此不疲。彼得柏加的親切、平凡有如鄰家男孩，是最大的魅力來源。

蜘蛛俠之後，得到第2名的是象徵堅毅、英勇、不怕犧牲的美國隊長史蒂夫羅傑斯，隨着《復仇者聯盟》系列電影大賣，讓他的受歡迎度也居高不下。在他之後的第3名卻是《X-Men》中叛逆、自我、常意氣用事的狼人，他也是整個《X-Men》裡由始至終最受歡迎的一位。第4名的夜魔俠，電影版反應平平，劇集版卻頗有好評，讓他人氣回升。

第5、6、7名分別是雷神索爾、變形俠醫和Ironman，第8名的末日博士是《神奇4俠》中的反派，第9、10、11名則分別是變種特攻的磁力王、死侍與鐳射眼，第12名則是奇異博士，之後到了第13名才輪到《X-Men》中的暴風女神，也是排名最高的女性。

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