復仇母親影評：為母則強！李英愛誓尋失蹤兒　揭南韓拐賣兒童悲歌

自從2005年參演由朴贊郁（박찬욱）導演執導的《親切的金子》（친절한 금자씨）之後，南韓女星李英愛就沒有再參與幕前的演出，一直過着退隱的生活。直到2017年，她復出參演電視劇《師任堂》（사임당, 빛의 일기）之後，便開始期待她何時會復出大銀幕，直到2019年，李英愛（이영애 ）參演這部由金承右首部自編自導的電影作品，飾演一位因尋找失蹤兒子而瀕臨崩潰邊緣的母親。《復仇母親》（나를 찾아줘）沉重的調子氛圍，探討社會現實的冷酷無情，李英愛再現銀幕，令人眼前一亮，目不暇及。

《復》片故事講述靜妍（李英愛 飾）與明國的兒子允秀，六年前突然失蹤，在這六年間，他們二人一直追尋兒子的下落，可是一直沒有允秀的下落。一天，靜妍收到一個來歷不明的電話，允秀被發現在漁村裡的釣魚場，於是靜妍便走到漁村去，把允秀帶回家。可是，當靜妍走到釣魚場後，發現眼前的是釣魚場主人的兒子民秀，而他們更把小孩當成生財工具，於是靜妍便想盡方法，把「允秀」拯救回家…

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《復》片故事講述靜妍與明國的兒子允秀，六年前突然失蹤，在這六年間，他們二人一直追尋兒子的下落（《復仇母親》劇照）

當知道李英愛復出參演電影之後，確是十分期待， 始終她演出的電影不多，在《親》片的演出後，總是有點不夠喉，還是想看多一點的李英愛。而在她演出的作品中，當中最為深刻印象的，莫過於《JSA安全地帶》中演出的韓裔瑞士陸軍少校、《春逝》中那剛失婚的電台DJ、以及《親切的金子》中的女重犯，她在過往演出的電影中，均嘗試不同類型的角色，展現她的演技，相隔14年後的銀幕，又會有突破嗎？這容後再談。

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《復仇母親》以一名失蹤孩子作為主要的骨幹，開始時就已經道出靜妍與明國為了尋找兒子而四出奔波，每次因為失敗而受到沉重的抑壓，心情難以平復。無論是任何的一個訊息，只要是跟允秀有關，他們都會去追尋下去。電影沒有刻意的舖排允秀6年前為何會失蹤，劇情就直接切入他們二人尋找兒子的過程，靜妍到了漁村後，卻被受到釣魚場裡的人與警察的留難，他們甚至把允秀當成自己的兒子，令靜妍深深不忿，決定要把兒子帶回家。

因為故事是改編自真實事件，觀看電影的的時候，總是感到一份很沉重壓抑的氛圍，從靜妍與明國一直以不同的方法尋找兒子的過程中，反映在現實社會裡，正在面對的失蹤孩子狀況，同時亦揭露低下階層虐待兒童的黑暗。這群低下階層的人來自不同的背景，既是出獄後更生的人，還有通緝犯，甚至是警察等等，他們把兒童當成生財工具，兒童只能在無聲吶喊的情況下，一直掙扎求存。

影片是金承右首部自編自導的電影作品，已經有不俗的水準，整體的導演技巧具有表現，完整結構的劇本，刻下道出孩子失蹤個案的漠視，呈現出社會的殘酷無情，描寫出人性的自私冷酷。電影前段的陰沉氣氛，帶動着電影的節奏，環環相扣的劇情，連貫着整部作品的沉重傷痛。電影的末段，靜妍輕輕的一笑，為電影添上了一線曙光，開放式結局的舖排，就算靜妍經歷多年的搜尋，只要是有一線的生機，還是得要尋找允秀。

金承右首次執導的作品，便深入地探討社會的問題，寫實的描寫殘酷的狀況，層層的包庇與謊言，感到痛心疾首。（《復仇母親》劇照）

李英愛今次演出的是一位母親的角色，已為人母的她來演，大概這也是為她度身而造，人物的設定比較內歛，不多說話，但心裡卻一直沉澱着一份沉鬱傷痛的感情。李英愛拿捏角色準繩，表現出細膩的感情，對兒子的疼愛與思念，讓她有很大的發揮空間，相隔十多年後的演出，表現亦收放自如，感情的掌握恰好，是一次不錯的演出。

觀看《復》片的時候，不時都會因片中釣魚場的人虐待兒童的過程而感到氣憤，這份心情直到完場後亦久未平復，心裡一直的沉寂，想到為何會有這類人，把別人的兒子拐走，迫他們工作，甚至虐待他們，的確慘不忍睹。看畢後亦明白片中靜妍的心情，不只是情緒反覆，更是反思對小孩失蹤所形成的南韓社會狀況。金承右首次執導的作品，便深入地探討社會的問題，寫實的描寫殘酷的狀況，層層的包庇與謊言，感到痛心疾首。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​