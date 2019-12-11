Marvel英雄新戲全裸被封「巨鵰王」　肯犧牲原來跟導演有特殊關係

荷里活一直都有不少「巨鵰王」，就好像《迷幻列車》的伊雲麥葵格（Ewan McGregor）以及《色辱》的米高法斯賓達（Michael Fassbender）也曾因為在電影中拍攝裸露場面，而成為出名的「大鵰」的代表者。 不過，他們的地位可能受到挑戰，在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中飾演「快銀」的艾倫莊遜（Aaron Johnson）最近就在新作中正面露出，尺寸立即成為焦點。

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艾倫莊遜（Aaron Johnson）在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中飾演「快銀」，與紅女巫拍住上。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

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電影《A Million Little Pieces》改編自美國作家James Frey的同名小說，艾倫莊遜兼任編劇及男主角，在新作中，飾演一個酗酒及沉淪毒海的年輕作家，經常神智不清。他後來發現在戒毒所不只是戒毒癮和接受治療，他漸漸希望與其他同路人作出更多交流，互相治療大家的身心。

在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中飾演「快銀」的艾倫莊遜（Aaron Johnson）最近就在新作中有很暴露的戲份，場面勁震憾。（《A Million Little Pieces》劇照）

一出場就全裸跳舞 網民：勁放得開地晃動​

不過，艾倫莊遜的尺寸卻意外地成為了焦點，事關他在電影一開場不久，還在出現演員字幕時，艾倫已經一絲不掛、在大銀幕上全裸跳舞，在大家面前盪來盪去，畫面相當轟動。

之後，他在一段講到洗澡的情節時，同場的演員Antonino Ribisi裸露的場面只有短短幾秒，但艾倫依舊毫不保留地向大家展露身材，讓影迷清楚看到他的重要部位以及其大小，難怪引起大家在網上熱議。

點撃即睇艾倫莊遜有幾放得開：

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與新戲導演有密切關係

不少網民都大讚艾倫大方，為藝術犧牲，又話現年29歲的艾倫莊遜，身高180cm，身型不算太健碩，原來「禾稈冚珍珠」收埋好身材，對於他大方騷出「大鵰」，實在感到驚喜。

而其實艾倫這次超級慷慨，可能正是因為這部片是他與大自己23年的太太Sam Taylor-Johnson，合力而成的心血。太太Sam是《格雷的五十道色戒》的導演，這次新作是她多年來想拍的題材，作為丈夫的艾倫當然要全力支持太太，毫不保留地演出。