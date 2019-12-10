【復仇者聯盟4】官方公布美國隊長真實年齡　魁隆殺敵人數再增加

一連四日在巴西聖保羅舉行的CCXP圓滿結束，Marvel Studios在場內及場外再次成為焦點。他們除了為粉絲帶來了《The Falcon & The Winter Soldier》及《WandaVision》的首張劇照外，還公開了《永恆族》的首條影片，讓場內人士血脈沸騰。 而在場外，官方首次公開了《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）劇本，除了揭露魁隆彈指再殺多三位角色外，美國隊長重遇Peggy Carter的年份及其真實年齡終於都曝光，而且公開了新細節。

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美國隊長一直掛念著Peggy Carter。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在《復仇者聯盟4》結尾部份時，由基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長，他獨自回到過去，並將六顆無限聖石放回原位。當他進入量子隧道後，卻沒有按照原來的計劃回來。最終，飛隼及寒冬戰士看到年老的美國隊長坐在湖邊。當時年老的美國隊長向兩人解釋，指他臨時決定留在過去，並跟Peggy Carter結婚，直到現在才回來。他當時還把他的盾牌傳承給飛隼，讓他成為新一任美國隊長。然而當時有不少人問，究竟美國隊長回到哪年重遇Peggy Carter呢？官方的劇本終於給予答案。

美國隊長在1949年重遇Peggy Carter。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

美國隊長真實年齡其實是112歲

據《復仇者聯盟4》的完整劇本指出，美國隊長與Peggy Carter在客廳跳舞的一幕，是發生在1949年。除此之外，官方劇本還記載了美國隊長另一有趣訊息。當時曾有報導指，美國隊長在2023年時是106歲。然而根據官方的描述，當時的美國隊長真實年齡是112歲。

官方指美國隊長年齡是112歲。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

然而有網民指出，美國隊長年齡根本不止112歲。點擊下圖了解美國隊長實際年齡！

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另外，原本在《復仇者聯盟4》開始時，影迷會得悉再有三名角色死於魁隆的手上。據官方劇本第六頁的描述，當時復仇者講述失去了的戰友，當中原來還包括Secretary Ross、Sharon Carter、Jane Foster、Erik Selvig等重要名字，而前三位角色都確定會在之後的作品出現，他們分別會在《黑寡婦》、《雷神奇俠4》出現及劇集《The Falcon & The Winter Soldier》中出現。難怪當時在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）後，不少演員爭相取來澄清其角色沒有真的死去。

原來魁隆消滅了不少復仇者成員及其戰友。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）