【黑寡婦】連結《復仇者聯盟3》　施嘉莉祖安遜件背心有極大意義

2020年5月1日上映的Marvel Studio新作，MCU第4階段首套作品《黑寡婦》（Black Widow）照舊由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演，更有「第2代黑寡婦」Florence Pugh飾演的Yelena Belova、David Harbour飾演的新角色Alexei Shostakov（Red Guardian）和麗素慧絲（Rachel Weisz）飾演的Melina Vostokoff等人現身，昨日（3日）公布的首條預告即時引起影迷熱烈討論！

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《黑寡婦》（Black Widow）將於2020年5月1日上映。（Marvel Studios IG）

今集故事的時間線設定在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）和《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之間，事關她遭到政府的通緝，需要回到俄羅斯找回「家人」再跟反派Taskmaster對抗。

「黑寡婦」返回俄羅斯找「家人」。（《黑寡婦》預告擷圖）

預告其中一幕講到這班「家人」一同吃飯，似乎每個人都有自己的戰衣，由Rachel Weisz扮演的「黑寡婦」Melina都有自己的戰衣、Alexei Shostakov好彩仍能穿下自己的Red Guardian戰衣、施嘉莉祖安遜則擁有最引人注目的全新白色戰衣、再看看「2代黑寡婦」的Yelena Belova的背心特別有趣，熟悉MCU的影迷可能會覺得這件背心有點眼熟，這是一件軍裝風格的背心而且施嘉莉祖安遜更着足成集《復仇者聯盟3》！

此前有不少人推測Yelena將會接替「黑寡婦」的位置，不過要是真如外媒推測的話，講法就大不同了，將圖片推光後可以看得更清楚Yelena身上的背心。（《黑寡婦》預告擷圖）

雖然目前未有消息指出Yelena和施嘉莉祖安遜的背心是一模一樣的，來自《復仇者聯盟3》中她所穿的同一件戰衣，不過考慮到《黑寡婦》是套獨立的電影又發生在《復仇者聯盟3》之前，所以施嘉莉祖安遜有可能着上了Yelena的背心。

有外媒推測Yelena和施嘉莉祖安遜分開後，前者的背心就出現在後者身上，因為施嘉莉祖安遜需要離開她的家人，跟「美國隊長」和「飛隼」一同參與《無限之戰》，對於姊姊相稱的兩人，這可能是一份甜蜜的離別禮物，又或者是Yelena發生了一些不幸的事，甚至乎可能會死亡，而施嘉莉祖安遜接手了她的背心。

無論是衣領還是鎖骨位置的扣都如出一轍。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

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《黑寡婦》首條預告