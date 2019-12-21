【葉問4‧專訪】導演葉偉信為一個人拍《葉問》　第4集是合理終結

2008年上映的《葉問》大獲好評，掀起新一輪功夫片熱潮，更奠定甄子丹「宇宙最強」的地位。 要數幕後功臣，一定少不了導演葉偉信，對他來說，《葉問》的成功其實是始料不及，更遑論會拍下幾部續集，因他一心只為一個人拍攝這部作品。 攝影：陳志嵐、詹郭敏、呂榮棟 剪接：吳宇峰

導演說李小龍當年在長堤空手道大賽表演，成為《葉問4》的故事起源。（陳志嵐攝）

「第一集都是因為李小龍，他（葉問）的師父，直到拍完第3集，我覺得還可以編什麼故事呢？應該是李小龍」。《葉問4》講述葉師父飄洋過海到美國為兒子尋學位，而在當地發展得有聲有色的徒弟李小龍，因為與美國軍官結怨，而令葉師父再次踏上戰場與洋人對決。

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問陳國坤是否最適合演李小龍的人選？導演說沒有人能夠真正扮演李小龍。（電影劇照）

導演說今集有關葉問的部分基本上是虛構，但李小龍的劇情確是歷史，訪問中他多次提到自己是李小龍的超級粉絲，當初拍第一集《葉問》都是為了向偶像致敬，來到第4集，終於可以將這位人物正正式式地放在自己的作品中，「坦白說《葉問》很像《唐山大兄》、《精武門》，在我創作的時候，再加上子丹處理的動作場面，之前我跟他拍《龍虎門》、《導火線》時在想，如果他能夠演繹這麼一個角色（葉問），應該會幾好看。」

《葉問》因為甄子丹而成功，甄子丹因為《葉問》而斐聲國際，足以在影史上留名。（幕後花絮照）

問導演《葉問》的愛國精神，他說他創作的人物都會喜歡自己的身分。（幕後花絮照）

李小龍稱得上是神一般的存在，世界各地的影視作品都爭住拍他，今年荷里活大導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），也拍了一段李小龍的相關劇情，但遭李小龍女兒李香凝指醜化父親，連甄子丹都有開腔批評，作為忠實粉絲的葉偉信又如何看待這件事？

「我沒有看《從前，有個荷里活》，所以我不能評論，我熱愛李小龍的程度，是去到認為不應該拍的，沒有人能夠扮演他，那為何要介意？他（昆頓塔倫天奴）是一個怪人，他怎樣侮辱呢？我們可以拍一套戲反過來去侮辱他。」

聞說丹爺在開拍兩天前才收到劇本，導演解釋二人早有默契，角色性格不會改變。（幕後花絮照）

跟甄子丹合作多年，《殺破狼》、《龍虎門》、《導火線》，到《葉問》系列，葉偉信說丹爺將最好的時光都給予他，因為有對方的好身手，才能成就一部雅俗共賞的《葉問》。不過，他亦坦言，拍到《葉問3》時再找理由讓葉師父上場並不是容易，所以今集去完結這個系列，絕對是合情又合理：「因為「打」已經不是一個很合理的行為，我最記得第三集已經報警了，該怎麼打呢？」

導演說可以寫盡葉問的生、老、病、死，感到很滿足。（陳志嵐攝）

甄子丹都說不再拍功夫片了，《葉問》電影系列亦將寫進歷史，說起有什麼得著，葉偉信都是一副淡淡然的樣子，唯獨提到李小龍就雙眼發光，他透露今集有個「彩蛋」，是向偶像致敬的「自High」小心思，想知道的話，立即點擊睇片！