【葉問4】吳建豪見宇宙最強變粉絲　談愛國精神：要知道自己是誰

歷時十年的《葉問》系列，以今日（19日）上映的第4集作為終結。今集將擂台搬到美國，講述葉問在西方如何守護中國武藝的專嚴。 電影找來吳建豪飾演華裔美國軍官，一心將中國武術引入軍隊，卻引發中西文化衝突，4集《葉問》都在宣揚中國人自強，問他如何解讀這種精神，他說最重要由自己出發。 攝影：陳志嵐、詹郭敏、呂榮棟

電影中吳建豪稱得上是葉問的徙孫。（電影劇照）

吳建豪飾演的「赫文」是美國海軍陸戰隊的華藉軍官，戲中拜李小龍為師學習中華武術，致力要將這項國粹引入美軍，卻引起中西文化衝突。在美國出生及長大的吳建豪，對於《葉問》宣揚的中國人自強精神，他有一番感受：「我覺得最重要的一個點就是，要知道你的身份、你自己是誰、你自己的自我價值是什麼，那個是這部片最想要傳達的一件事情。」

吳建豪進劇組前接受兩星期訓練，曾學習練跆拳跟Boxing的他說，「有個底」去應付動作場面。（陳志嵐攝）

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甄子丹曾形容葉師父是位暖男，為人不亢不卑，在電影的最終回闖到美國與軍人開戰，並非訴諸武力來證明自己有多強大，反之是為自己的初心而戰，吳建豪的說法亦相當溫和：「每個人都需要知道，他們值得被愛，他們值得每天過得開心，我覺得這是最重要的事。」

吳建豪與甄子丹合作，想搵對方攞簽名。（陳志嵐攝）

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跟「宇宙最強」拍戲，一向予人自信又夠Cool的吳建豪，亦自言有點小緊張，拍攝時更化身影迷想要跟對方索取簽名。他說劇情沒讓他跟葉問對打，但丹爺私底下就給他「過兩招」：「有時候我可能覺得這個角色應該比較兇狠一點，他覺得冷酷會更有影響之類的，我就覺得這樣還不錯。」

講起18年前的經典髮型，吳建豪會有何反應？

對很多香港觀眾來說，講起吳建豪就會想起他初出道拍攝《流星花園》時的一頭負離子長直髮，這個形象彷彿是他的標記。事隔18年，小編打趣問他還會不會再次留這個髮型，他一臉認真的回答，想知答案？立即點擊睇片！

這個髮型其實好難Carry。（影片截圖）

髮型：Keane @ Flux