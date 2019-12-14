【葉問4】甄子丹講明最後一次拍功夫片：最好的事情要有個完結

電影《葉問4》今晚（14日）於會展舉行慈善首映禮，演足10年葉問的甄子丹，接受傳媒訪問時直言這一部是他最後一次拍攝的功夫片：「最好的事情都要有個完結」。

丹爺話本身冇諗住拍第4集，有新故仔先拍得成。（陳志嵐 攝）

甄子丹説本來沒打算開拍《葉問4》，跟導演想到新故事才會改變主意。而他入行至今已拍了37年戲，嘗試過不同戲路，拍了很多功夫片，現在是時候停下來：「最好的事情都要有個完結」。

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提到10年來扮演葉問的感受，丹爺説跟動作指導「八爺」袁和平塑造了一個受觀眾歡迎的人物：「大家由第1集支持到第4集，由不熟悉葉問到喜歡上這個人物。當初是有商業考慮，因為他是李小龍的師傅，我們想打造一個全新的銀幕英雄。」

吳建豪埋位開工時，見到丹爺想攞簽名。（陳志嵐 攝）

丹爺形容葉問是「暖男」，形象很親民，觀眾在他身上找到共鳴而喜歡上他。今集有大量打戲，丹爺説自己對每一個細節都好挑剔，打每一場都難：「唔好衰收尾，要保持咁好，給大家一個完美Ending。」

張晉不知丹爺不再拍功夫片，叫影迷要睇清楚。（陳志嵐 攝）

在《葉問4》飾演美國軍官的吳建豪亦專程來港岀席首映禮，他形容《葉問》系列就像Marvel的超級英雄電影般厲害，有幸參與這部最終章。他本身亦是丹爺粉絲，第一次埋位看見對方時，有衝動找對方簽名。

而演過《葉問3》及《葉問外傳：張天志》的張晉特意現身撐場，他形容《葉問》系列創造了傳奇，來到最後一集感到可惜。見張晉中指包上紗布，他解釋最近學習用穿越機拍攝，被螺旋杖擊中受傷，笑言影響照顧初生女兒而感到內疚。