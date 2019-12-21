【星球大戰】華人武術指導楊亮大有來頭　曾與湯告魯斯對打

《星球大戰：天行者堀起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）在全球上映，作為《星球大戰》最終章，當然引起不少話題。 原來女主角Rey（Daisy Ridley飾演），現實中都有個來頭不少的武術指導教路，而他就是來自哈爾濱的楊亮，過往更參與過多部電影，仲要套套都是超級大片。

《星球大戰：天行者堀起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）在全球熱映，作為《星球大戰》最終章，影迷們都非常興奮。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

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動作指導好猛料 仲同唔少大星打過

《星球大戰》最終章上映後，不少影迷都趕住入場收看，甚至有忠實粉絲已經二刷這部戲。在戲中女主角Rey有絕地宗師Luke Skywalker教導，原來戲外他的動作指導都好猛料，不單止做過無數次替身演員，更曾經與湯告魯斯、亨利卡維爾在幕前打得激烈，出鏡亦一點都不失禮。

女主角Rey（Daisy Ridley飾演），現實中原來有個來頭不少的武術指導教路。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

原來當年呢個白兵就係楊亮

這位華人特技演員兼動作指導楊亮，其實自從2015年的《星球大戰：原力覺醒》已經有份參與製作，起初他是擔任助理動作指導，用了3天時間，主要教導女主角Daisy操作光劍時的肢體動作。

但大家可能沒有留意的是，原來他當年已在《星球大戰：原力覺醒》做過白兵，當時那場戲是講白兵用電捧攻擊主角Finn，相信很多影迷都會記得那一幕。

華人武術指導楊亮自從2015年的《星球大戰：原力覺醒》已經有份參與製作，起初他是擔任助理動作指導。（影片截圖）

與湯告魯斯及亨利卡維爾打得超精彩

現年38歲的楊亮除了在《星球大戰》有關鍵的任務，他在2015年的《職業特工隊：叛逆帝國》中，與荷里活著夠的動作指導Wade Eastwood合作，當時已經與湯告魯斯結下緣份。

在續集《職業特工隊：叛逆之謎》就直頭出埋鏡，與湯告魯斯以及在廁所打鬥那場戲，真係睇到觀眾嘩嘩聲，非常驚豔。除此之外，他更在《新鐵金剛：智破天凶城》、《加勒比海盜》第4集、《皇家特工》，以及在《權力遊戲》中擔任「紅毒蛇」Oberyn Martell 的替身，參與過的套套都是在全球大熱的作品。

點撃即睇楊亮參與過咩大作：

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8歲開始習武

楊亮來自哈爾濱，在8歲就開始習武，在內地接受過長達九年的武術訓練，後來他在2004年機緣巧合之下，到了英國教人中國武術。2006年，他聽空手道的學生指，有人要徵求臨時演員，試鏡後他就獲得一個角色，不過，當時的動作導演就要求他要先成為正式的特技演員，才可以去做替身演員。

楊亮也曾在2012年的《新鐵金剛：智破天凶城》與Daniel Craig對打。（《新鐵金剛：智破天凶城》海報）

在英國做特技演員門檻極高

但要在英國做正式的特技演員，其實門檻很高，要考核足足六種技能，包括潛水、攀岩、10公尺高台跳水、體操與馬術，樣樣都不是一時三刻可以學懂或學精。

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因為一部戲令他決心要接受訓練

當時，楊亮非常糾結，要知道接受以上各項訓練，要錢要時間絕不輕易。後來，他因為看了一部由韋史密夫主演的《尋找快樂的故事》（The Pursuit of Happyness），戲中的男主角為了夢想，艱苦到要睡在廁所都未驚過，因此激發楊亮決定要接受訓練。楊亮當時花光了積蓄，用了短短兩年時間就通過訓練，正式成為職業的特技演員，也從此在荷里活發展。