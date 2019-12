【星球大戰】前傳首部曲連累童星受欺凌　退出影壇後十分坎坷

今年年尾壓軸上映的《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker),將為42年的《星球大戰》畫上完美句號。 雖然不少粉絲都渴望能成為戲中任何一位角色,連演員都甘心客串,儘管只是在戲中成為白兵。然而,對於這位演員來說,參演《星球大戰》系列電影絕對是他的惡夢,其慘極遭遇連「天行者」麥咸美(Mark Hamill)都為他發聲。

9歲的Jake Lloyd與里安納遜及伊雲麥葵格齊齊演出《星球大戰前傳》首部曲。(《星球大戰前傳:魅影危機》劇照)

在《星球大戰前傳》三部曲中,電影探討了阿拿堅天行者(Anakin Skywalker),即是黑武士的由來,1999年上映的首部曲《星球大戰前傳:魅影危機》(Star Wars Episode I: The Phantom Menace),當年只有9歲的Jake Lloyd獲導演佐治魯卡斯(George Lucas)欽點飾演年輕童年的阿拿堅天行者,令這位小演員一炮而紅。

佐治魯卡斯(左)與《星球大戰:原力覺醒》導演J.J.Abrams出席電影宣傳活動。(IMDb 圖片)

可是《星球大戰前傳》三部曲與《星球大戰》正傳三部曲相比,前者受歡迎程度不如預預期,當中受到最多批評的是《星球大戰前傳:魅影危機》,特別是Ahmed Best及Jake Lloyd。雖然Jake Lloyd當年憑電影獲得青年藝術家獎(Young Artist Award)的最佳男配角獎。然而,他卻同時入圍了金草莓獎最差男配角,最終這獎項由同劇,飾演Jar Jar Binks的Ahmed Best奪得。20年過去,《星球大戰:天行者崛起》都準備為《星球大戰》畫上完美句號,那麼,當年的童星,又是否仍然在演藝圈打滾呢?

麥咸美不時重提當年Jake Lloyd遭到不公平的待遇。(HamillHimself Twitter 擷圖)

其實《星球大戰前傳:魅影危機》並不是Jake Lloyd首部演出的電影作品,他在1996年參演了3部電影作品及劇集《仁心仁術》(ER)。他在電影《聖誕老豆》(Jingle All the Way)中與阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)飾演父子,讓大眾所認識,也因此而獲得阿拿堅天行者一角。可惜未能為他的演藝事業更上一層樓,他在2000年參演了《Die with Me》及《Madison》後就再沒有新作品推出,而前者到2005年才正式上映,但其實早在2001年,他已經完全退出影壇。

年紀輕輕的Jake Lloyd曾經在《聖誕老豆》中與阿諾舒華辛力加合作。(《聖誕老豆》劇照)

直到2012年,Jake Lloyd罕有開腔談及當年退出影壇的原因。原年當年他飽受校園欺凌,他稱:「同學對我非常無禮。當他們見到我時,他們會模仿激光劍的聲音。我的校園生活是活在地獄中,這絕對是瘋狂。」除了校園欺凌外,他還表示:「每天多達60個訪問要完成」,種種原因讓他決心離開影壇。

Jake Lloyd在2015年被捕,而且被揭患上精神分裂症,當時他只有26歲。(Colleton County Sheriff 圖片)

而在2017年,麥咸美都為Jake Lloyd抱不平:「至今我仍然非常忿怒他們這樣對一個只有10歲的小孩,他只是跟足導演的要求。」在2015年6月,Jake Lloyd因魯莽駕駛、無牌駕駛、拒捕及傷人而被捕,直到翌年4月才出獄。之後,其母親向外聲稱,Jake Lloyd患上精神分裂症。在出獄前被送往精神病院治療,嚴厲的批評最終抹殺了他的努力。