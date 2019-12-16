【星球大戰】前傳首部曲連累童星受欺凌　退出影壇後十分坎坷

今年年尾壓軸上映的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），將為42年的《星球大戰》畫上完美句號。 雖然不少粉絲都渴望能成為戲中任何一位角色，連演員都甘心客串，儘管只是在戲中成為白兵。然而，對於這位演員來說，參演《星球大戰》系列電影絕對是他的惡夢，其慘極遭遇連「天行者」麥咸美（Mark Hamill）都為他發聲。

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9歲的Jake Lloyd與里安納遜及伊雲麥葵格齊齊演出《星球大戰前傳》首部曲。（《星球大戰前傳：魅影危機》劇照）

在《星球大戰前傳》三部曲中，電影探討了阿拿堅天行者（Anakin Skywalker），即是黑武士的由來，1999年上映的首部曲《星球大戰前傳：魅影危機》（Star Wars Episode I: The Phantom Menace），當年只有9歲的Jake Lloyd獲導演佐治魯卡斯（George Lucas）欽點飾演年輕童年的阿拿堅天行者，令這位小演員一炮而紅。

佐治魯卡斯（左）與《星球大戰：原力覺醒》導演J.J.Abrams出席電影宣傳活動。（IMDb 圖片）

可是《星球大戰前傳》三部曲與《星球大戰》正傳三部曲相比，前者受歡迎程度不如預預期，當中受到最多批評的是《星球大戰前傳：魅影危機》，特別是Ahmed Best及Jake Lloyd。雖然Jake Lloyd當年憑電影獲得青年藝術家獎（Young Artist Award）的最佳男配角獎。然而，他卻同時入圍了金草莓獎最差男配角，最終這獎項由同劇，飾演Jar Jar Binks的Ahmed Best奪得。20年過去，《星球大戰：天行者崛起》都準備為《星球大戰》畫上完美句號，那麼，當年的童星，又是否仍然在演藝圈打滾呢？

麥咸美不時重提當年Jake Lloyd遭到不公平的待遇。（HamillHimself Twitter 擷圖）

其實《星球大戰前傳：魅影危機》並不是Jake Lloyd首部演出的電影作品，他在1996年參演了3部電影作品及劇集《仁心仁術》（ER）。他在電影《聖誕老豆》（Jingle All the Way）中與阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）飾演父子，讓大眾所認識，也因此而獲得阿拿堅天行者一角。可惜未能為他的演藝事業更上一層樓，他在2000年參演了《Die with Me》及《Madison》後就再沒有新作品推出，而前者到2005年才正式上映，但其實早在2001年，他已經完全退出影壇。

年紀輕輕的Jake Lloyd曾經在《聖誕老豆》中與阿諾舒華辛力加合作。（《聖誕老豆》劇照）

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直到2012年，Jake Lloyd罕有開腔談及當年退出影壇的原因。原年當年他飽受校園欺凌，他稱：「同學對我非常無禮。當他們見到我時，他們會模仿激光劍的聲音。我的校園生活是活在地獄中，這絕對是瘋狂。」除了校園欺凌外，他還表示：「每天多達60個訪問要完成」，種種原因讓他決心離開影壇。

Jake Lloyd在2015年被捕，而且被揭患上精神分裂症，當時他只有26歲。（Colleton County Sheriff 圖片）

而在2017年，麥咸美都為Jake Lloyd抱不平：「至今我仍然非常忿怒他們這樣對一個只有10歲的小孩，他只是跟足導演的要求。」在2015年6月，Jake Lloyd因魯莽駕駛、無牌駕駛、拒捕及傷人而被捕，直到翌年4月才出獄。之後，其母親向外聲稱，Jake Lloyd患上精神分裂症。在出獄前被送往精神病院治療，嚴厲的批評最終抹殺了他的努力。