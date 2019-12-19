【星球大戰】回顧經典8大絕地武士　有位講明要壯烈犧牲先肯演

《星球大戰》系列作最終回第九集今日香港上映，《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）作為最後一集，電影預告有很多影迷熟悉的角色登場經已令人非常興奮，希望今集真的可以為整套系列作畫上完美句號。

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《星球大戰》必然是經典中的經典。（劇照）

絕地大師（Jedi Master）是武士團中的頭銜，通常授予那些強大、富有聲望的絕地。在絕地武士團的歷史上，除了Anakin Skywalker外，所有絕地必須先獲得絕地大師頭銜才能加入絕地最高委員會，而Luke Skywalker是最後一位已知的絕地大師，除他以外仲有邊幾位呢？

1. Luke Skywalker

Luke Skywalker是Anakin Skywalker的兒子，擁有著絕佳的原力天賦，更受過尤達大師的指導，但在他面對黑暗面時能堅守自我，更動之以情說服父親返回光明面。（《星球大戰》劇照）

2. Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi或許能力不是最高，但他卻是個心架善念的好爸爸，默默守護Luke Skywalker長大成人。（《星球大戰》劇照）

尤達大師是絕地議會成員和絕地大師，他比其他絕地武士更具智慧、經驗，是眾人的啓蒙者，曾教導數名知名絕地，當中包括Count Dooku、Mace Windu、Obi-Wan Kenobi、Luke Skywalker以及絕地聖殿裡的絕地小學徒，在《星球大戰》有不可動搖的地位。（《星球大戰》劇照）

3. 尤達（Yoda）

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