【星球大戰9】莉亞公主驚喜現身最終章　重寫劇本向嘉莉菲沙致敬

電影《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）不僅是「星球大戰」上映42年以來的故事最終章，也是「莉亞公主」嘉莉菲沙（Carrie Fisher）生前最後一部電影，讓外界相當看好票房成績。其實星戰系列電影從1977年上映至今，早就累積眾多影迷，就連英國威廉、哈利王子以及知名歌手Ed Sheeran都是忠實粉絲，也都曾在先前電影裡簡短客串「白兵」（Stormtrooper）。

重溫嘉莉菲沙「莉亞公主」在《星球大戰》系列的演出︰

《星球大戰》原創導演佐治魯卡斯（George Lucas）是日本導演黑澤明的影迷，他以黑澤明電影《武士勤王記》（隠し砦の三悪人）為發想題材，講述一群在宇宙中的反抗軍如何奮起對抗惡勢力的精采革命故事。當年甫上映瞬即打破票房紀錄，多年以來靠小說、漫畫以及周邊商品累積更多影迷，就連華人影星甄子丹、姜文都是影迷，2人皆曾在《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）演出要角，足見《星球大戰》系列的迷人魅力。

《星球大戰：天行者崛起》是系列作最終章，也將交代初代主角「莉亞公主」的結局，由於飾演該角的嘉莉菲沙已於2016年因為心臟疾病而逝世，這部電影是她最後一次演出的電影，導演J·J·艾布斯則特地用了從前還未使用過的電影片段，並為她重新改寫劇本，就是為了給飾演莉亞公主多年的嘉莉菲沙一個完美結局，J·J·艾布斯也強調電影不僅緊張刺激，也會相當感傷，絕對會讓系列作影迷非常喜愛。

《星球大戰》講述一群在宇宙中的反抗軍如何奮起對抗惡勢力的精采革命故事，當年甫一上映就打破票房紀錄。（《星球大戰：新的希望》劇照）

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