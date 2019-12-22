【小婦人】Emma Waston全球共藏2000本原著小說　每本均親筆留言

由愛瑪屈臣（Emma Waston）、茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）、梅麗史翠普（Meryl Streep）以及添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）等主演的電影《小婦人》（Little Women）於月初在紐約舉行了首映禮，幾位主演近排都密密為新戲造勢。而一向書不離手的愛瑪屈臣用了一個特別的方式宣傳，就是在全球藏書！

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愛瑪屈臣以藏原著書籍來宣傳劇集。（Instagram@emmawatson）

《小婦人》是美國作家Louisa May Alcott所著的經典文學作品，描述南北戰爭期間一個家庭的生活與4位女兒的愛情故事。近日，愛瑪屈臣在IG宣布，她與全球非牟利組織「The Book Fairies」合作，在全球38個國家和地區，總共藏了2000本不同版本的《小婦人》原著，而且每一本都有她的親筆留言，希望大家在觀影前可以先通過文字領略故事的魅力，以此慶祝電影上映。同時，此次活動也是「The Book Fairies」自2017年成立以來，最大型的藏書活動，可謂意義非凡。

《小婦人》的各類版本藏在全球38個國家同地區。（Instagram@bookfairiesworldwide）

受到愛瑪屈臣的感染，許多找到書籍的幸運兒也紛紛上載自己的《小婦人》版本，響應這個讀書活動。

幸運兒分享自己找到的《小婦人》。（Instagram@bookfairiesworldwide）

愛瑪屈臣是大家公認的美貌與智慧並重的女星，早在2016年初，她就已經創辦了一個名為「Our Shared Shelf」的女性主義讀書會，定期分享、討論女性文學經典。除此之外，她還會將自己推薦的書籍藏在倫敦、紐約、巴黎等城市的地鐵站，同樣地，每本書中都有她親筆書寫的文字，鼓勵大家閱讀，她也希望大家看完書之後，能再次將書籍藏在公共區域，與別人分享，讓更多的人加入閱讀，相當有心。

愛瑪屈臣推薦的書籍。（Instagram@emmawatson）