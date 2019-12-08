【小婦人】首映四大女主角盛裝現身　「妙麗」愛瑪屈臣失手變師奶

撰文：陳穎思
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前年上映的《不得鳥小姐》（Lady Bird）橫掃各大電影頒獎禮，演而優則導的Greta Gerwig今年再接再勵，翻拍同名經典世界名著《小婦人》（Little Women），找來星光熠熠的卡司坐鎮，被視為衝擊奧斯卡的大熱作品之一。
電影昨晚（7日）在紐約舉行首映禮，四大女主角盛裝現身，一向衣著甚有品味的愛瑪屈臣（Emma Watson）竟然失手，妝容似足《少林足球》的「阿梅」，實在嚇親Fans。
愛瑪屈臣的美貌仍挽救不了這個造型。（視覺中國）
昨晚愛瑪屈臣穿上Balenciaga的全黑吊帶長裙，大玩型格Style，不過整體略嫌累贅。但最敗筆的是其妝容，雙眉畫得勁濃勁粗，與《少林足球》中趙薇飾演的「阿梅」的重口味濃妝有幾分相似，仙氣女神慘變濃妝大媽，相當驚嚇。
阿梅呢個妝實在太經典。（電影截圖）
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其他女主角包括茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）、「黑寡婦」接班人佛羅倫絲佩芝 （Florence Pugh）及伊麗莎史格倫（Eliza Scanlen）亦盛裝現身，其中以佛羅倫絲佩芝的藍色低胸禮服最性感。
點擊下圖睇清楚愛瑪屈臣個Look
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其實過往愛瑪屈臣的紅地氈Look都好出色，相信今次只是一時失手，大家可以點擊下圖重溫她各個靚靚造型。
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