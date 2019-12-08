【小婦人】首映四大女主角盛裝現身　「妙麗」愛瑪屈臣失手變師奶

前年上映的《不得鳥小姐》（Lady Bird）橫掃各大電影頒獎禮，演而優則導的Greta Gerwig今年再接再勵，翻拍同名經典世界名著《小婦人》（Little Women），找來星光熠熠的卡司坐鎮，被視為衝擊奧斯卡的大熱作品之一。

電影昨晚（7日）在紐約舉行首映禮，四大女主角盛裝現身，一向衣著甚有品味的愛瑪屈臣（Emma Watson）竟然失手，妝容似足《少林足球》的「阿梅」，實在嚇親Fans。