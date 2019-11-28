【哈利波特】愛瑪屈臣拍戲超認真　18年前扮上堂戲真係寫篇文出嚟

距離《哈利波特》（Harry Potter）系列電影最終章《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）已經有8年時間，但一眾演員仍舊是大家的焦點。近日，在網上流出一封當年愛瑪屈臣（Emma Watson）在拍攝《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）時撰寫的信。這封信在網上瘋傳，不少網民坦言愛瑪屈臣根本跟妙麗是一樣。

愛瑪屈臣飾演的妙麗是一名非常聰明的巫師，但卻時常遭馬份嘲笑她來自麻瓜家庭。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

由愛瑪屈臣飾演的妙麗，美貌與智慧並重，成功俘虜無數粉絲的歡心。近日外國有網民在Twitter上貼出18年前《哈利波特：神秘的魔法石》的片場照。見到當時的愛瑪屈臣非常專心地書寫。沒想到，當時的愛瑪屈臣原來並非假裝書寫，而是認真地寫下所想的去拍攝這幕。不少網民知悉後，粉粉大讚她善用每一分每一秒，還指她可以用這封信用作日後推出自傳中。

不經不覺，《哈利波特：神秘的魔法石》都上映了18年。當年拍攝時只有10歲的愛瑪屈臣，轉眼間都29歲了。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

據網民lunastonks指出，其實這一幕曾收錄在《哈利波特：神秘的魔法石》的幕後花絮，可是這些片段已遭華納兄弟封鎖，所以大部份粉絲到現在才知道這消息。據了解，當時這一幕是使用了長鏡頭拍攝，所以演員根本不需要去真寫字。可是愛瑪屈臣身為聰明伶俐的妙麗，當然不會浪費光陰，落力去演活角色。當時她寫道：「我的名字是愛瑪屈臣。我是10歲及飾演妙麗。正在上變形學，我非常愛這筆（羽毛）。麥教授的貓非常漂亮，而且是黑及白色。我希望可以有一隻貓做老師。」

愛瑪屈臣在拍攝時寫下的這封信，絕對可以成為她自傳的首頁。（lunastonks Twitter 擷圖）