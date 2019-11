【哈利波特】愛瑪屈臣拍戲超認真　18年前扮上堂戲真係寫篇文出嚟

距離《哈利波特》(Harry Potter)系列電影最終章《哈利波特-死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2)已經有8年時間,但一眾演員仍舊是大家的焦點。近日,在網上流出一封當年愛瑪屈臣(Emma Watson)在拍攝《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone)時撰寫的信。這封信在網上瘋傳,不少網民坦言愛瑪屈臣根本跟妙麗是一樣。