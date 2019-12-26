《壯志凌雲：獨行俠》預告9大重點分析！忠實粉絲肯定會心微笑

當1986年首集《壯志凌雲》（Top Gun）電影上映轟動全球後，30多年來大家從未停下敲碗求續集的手，其中也包含了這一位：湯告魯斯（Tom Cruise）。這位擔綱演出《壯志凌雲》男主角的演員，多年來也都和所有粉絲一樣期盼續集成真，並且也希望能再度演出其中。直到今年稍早的SDCC美國聖地牙哥動漫展，湯告魯斯不但突襲登場更帶來電影前導預告，宣布續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）將在2020年中上映，數十年來的期待確實成真！

相信喜愛《壯志凌雲》的粉絲們絕對也相當期待續集《壯志凌雲：獨行俠》上映，原因更絕對不僅是因為這個期盼以久的續集確實存在而已。近日片商更推出一支全新電影預告片，其中許多畫面在在呼應了首集《壯志凌雲》的內容──如果你非常喜歡首集電影，絕對能一眼認出這些「致敬」與「呼應」畫面。

即將於2020年上映的《壯志凌雲：獨行俠》勢必充滿懷舊情懷，但也將帶給舊雨新知前所未有的體驗。以下我們整理了這支全新預告中9大看點解析：

一、生與死

本次全新預告的開頭，不斷強調湯告魯斯飾演的「獨行俠」米契爾上尉（Pete Mitchell）是位傳奇人物，也是「Top Gun」計畫有史以來最傑出的飛行員之一，新手飛官們絕對要聽從他的教導，因為他所教的能夠救他們一命。當旁白提到「死亡」也是其中一個可能性時，鏡頭帶到由麥爾斯泰勒（Miles Teller）在本片飾演的全新角色──而這似乎並非單純是剪輯上的巧合。

麥爾斯泰勒在本片中，飾演由安東尼愛德華（Anthony Edwards）在首集電影飾演的「Goose」之子，這位人士正是獨行俠的雷達攔截官，他在一場訓練意外中喪生。至於這位全新角色，觀眾已知他的代號為「Rooster」，而各有代號的父子連結，是否也有什麼特殊的安排？麥爾斯泰勒飾演的Rooster，對獨行俠又有什麼看法？

但有一點我們已經能確定的，就是在這部續集電影中，觀眾絕對會親眼目睹飛行的帥氣──以及危險。

生與死──（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

二、我要直接減速，他會從我旁邊飛過

首集《壯志凌雲》因剛柔並濟的故事安排造就經典之作，片中各種精采空戰追擊場面，以及與襯樂音效的搭配，帶給當時的觀眾前所未有的緊張刺激。如此吸引人的特色也將延續至續集電影當中，甚至還有機會看見獨行俠再度展現他的拿手絕活！

首集《壯志凌雲》中，獨行俠面對敵機追擊，竟選擇直接在空中急減速並上升，讓後方的戰機直接衝到更前方，瞬間變換前後位置的獨行俠便能從後方展開攻擊。這個高超的駕駛技巧在全新預告片當中也能看到──可惜的是事隔30多年，看來湯告魯斯並沒有準備其他新把戲來破解後方敵機的追擊。

另一個讓粉絲好奇不已的問題，在於30多年過去了，針對湯告魯斯這招「釜底抽薪」，有人想出反制回去的對策了嗎？

我要直接減速，他會從我旁邊飛過──（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

三、停機時間的唱歌

《壯志凌雲》電影中除了凌霄壯志與鐵漢柔情，也包含了一些音樂劇成分。首集電影中，獨行俠曾在酒吧試圖「表現」給一位女客，獻唱了一曲＜She’s Lost That Loving Feeling＞；另外Goose也用酒吧裡的鋼琴彈奏了一首＜Great Balls of Fire＞，之後他的妻子也加入其中，而獨行俠和查理也摻一腳，讓這首歌變成一個歡樂大合唱。

多年後的《獨行俠》預告中，我們看到停機待命的飛官們的休閒活動。其中一名年輕飛行員談起了鋼琴，幾位新面孔一同合唱，但這次演唱的歌曲似乎不是＜Great Balls of Fire＞了。

值得玩味的點，在於Goose當年還年幼的兒子，也就是續集中由麥爾斯泰勒飾演的那位角色，當年其實也在首集《壯志凌雲》酒吧合唱片段登場過。

停機時間的唱歌。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

四、因為我收到了邀請

首集《壯志凌雲》以夢幻般的戰機起降畫面做為開場，該片段更以槍林彈雨交戰中，獨行俠和Goose上下顛倒飛行，並對著敵機飛行員比中指來做個幽默的收尾。這個令人會心一笑的片段，也讓觀眾們了解整部電影嚴肅刺激中帶有幽默的風格，並為片中某個「幽默時刻」埋下伏筆。

到了《壯志凌雲：獨行俠》的全新預告片，的確也安排了一段顛倒飛行的片段，但當中也帶來一些新意：上下貼背飛行的兩台戰機隨後立即在空中調換了位置。

我們並不知道裡頭的飛行員是誰？他們為何也要進行高難度的上下貼背飛行？無論如何這個片段絕對也是對《壯志凌雲》的一股致敬。

因為我收到了邀請──（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

五、引擎損毀

在《獨行俠》全新預告的空中共舞片段中，觀眾們可以看到有如首集電影劇情的即視感──一台戰機引擎受損，另一台則追了上去。雖然我們還不知道飛行員是誰，他們又遭遇了什麼事件，但這與首集電影中獨行俠及Goose面臨的意外如出一轍，那場意外奪去了Goose的性命。

而在《獨行俠》全新預告中的下一個片段，我們看到獨行俠出席了一場美軍葬禮，這暗示某位角色將在電影中殞命。雖然這前後片段的安排可能只是方便預告剪接，我們目前無法判斷兩個片段間是否有直接關聯，但獨行俠在《壯志凌雲：獨行俠》中，可能將面對另一場生離死別。

引擎損毀！（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

六、飛行員的消遣

在首集《壯志凌雲》中，有個和空戰沒有直接關連的著名片段：一群大男生打赤薄在玩海邊打排球；而《獨行俠》最新預告中，我們則看到夕陽、大海、以及一顆橄欖球。

飛行員的消遣，打球囉。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

七、電單車浪漫

在《壯志凌雲：獨行俠》預告中，我們看到珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）的身影出現在獨行俠與他的愛駒後座，完美的致敬首集電影中的經典浪漫兜風片段。千萬別以為《壯志凌雲》只有美國海軍飛官們的飛行空戰及爆破場面，浪漫愛情要素也絕對會延伸到全新續集電影當中。

電單車浪漫。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

八、向右急轉

根據《壯志凌雲：獨行俠》目前已公開的劇情簡介，這群飛行學校的學生們因為一場特別任務而接受訓練，所以續集電影的結尾很有可能將與首集類似：展開一場精彩的空戰。而這一點在《獨行俠》最新預告片的最後，似乎也提前透露了一些精彩畫面。

首集《壯志凌雲》中，獨行俠與他的競爭對手，也就是韋基馬（Val Kilmer）飾演的「冰人」（Iceman）通力合作，危急時刻獨行俠要求冰人立刻向右急轉，讓他成功躲開危險，獨行俠也能成功鎖定追擊冰人的敵機。在這個預告片段中，我們也能看到獨行俠要求某位角色使出類似的手段來躲避攻擊。

向右急轉──（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

九、該是來震撼一下塔台的時候了

現在的電影常在正片結束後再追加另一個片段，這一點在預告片也照玩不誤。這次公開的《壯志凌雲：獨行俠》最新預告片尾，特別讓大家欣賞獨行俠的另一個拿手絕活：突然加快飛機速度來惡整其他人。

在當年的《壯志凌雲》中，獨行俠確實像這樣「震撼塔台」過好幾次，還嚇的塔台人員打翻手中的咖啡。透過《壯志凌雲：獨行俠》最新預告，這次獨行俠使出低空飛行的技巧，在地面產生了強大風壓。但這次，站在地上的人物竟文風不動！

該是來震撼一下塔台的時候了。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

老酒新裝or全新出擊?《壯志凌雲：獨行俠》確定將帶給觀眾滿滿的感動

從這次公開的預告片內容來看，的確能讓老粉絲感受到滿滿的致敬誠意，但同時也不禁令人擔心，《壯志凌雲：獨行俠》是否會是一部與時俱進，充滿新意且值得一看的電影？雖然粉絲們都喜歡懷舊情懷，但睽違幾十年再推續集，讓老朋友新朋友都能感到驚喜也的確十分重要。

另外，全新續集電影有個非常大的不同點，就是《壯志凌雲：獨行俠》將會出現一位女性飛行員，並有著「Phoenix」代號。

《壯志凌雲：獨行俠》確定將帶給觀眾滿滿的感動。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

+ 5 + 4 + 3

《壯志凌雲：獨行俠》將於2020年6月26日在美國上映。

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