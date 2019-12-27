馬田史高西斯曾鬧爆Marvel　囡囡用聖誕禮物贈慶串爆爸爸？

早前馬田史高西斯（Martin Scorsese），曾公開指Marvel的電影不能叫做電影，只能稱之為讓演員盡量演到最好的主題樂園，有指此舉只是為了自己的電影《愛爾蘭人》（The Irishman）宣傳抄作，但自此網上便掀起一連串隔空罵戰，當中Marvel Studio總裁Kevin Feige、迪士尼總裁Bob Iger、「鐵甲奇俠」（Iron Man）羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）和「黑豹」（Black Panther）等人都先後回應過他的言論，豈料今日又有故事性的發展，主人翁竟是他20歲的囡囡Francesca Scorsese！

莫非馬田史高西斯囡囡Francesca Scorsese都要加入戰團？（Francesca Scorsese IG圖片）

昨日（26日）是Boxing Day，Francesca Scorsese在個人Instagram的限時動態上傳一張照片，是他送給爸爸的禮物，禮物用Marvel漫畫的花紙包好，寫上「To Dad From Francesca 🖤」，包裝紙上有齊美國隊長、鐵甲奇俠、雷神、黑豹和蟻俠等等Marvel經典角色，她更寫下︰「看！我用甚麼花紙包聖誕禮物給我爸爸？」

究竟Francesca Scorsese是貪玩開玩笑，還是想刺激一下已經77歲的馬田史高西斯呢？

Francesca Scorsese用Marvel漫畫花紙包禮物送俾爸爸。（Francesca Scorsese IG擷圖）

此帖一出父女兩人即時登上各大外媒，就連Francesca Scorsese都忍不住截圖和錄影再放上自己Instagram的限時動態，寫下「Ummm咁點呢？」和「像甚麼」，似乎對於媒體肆意放大她的小玩笑感到不滿。

不過網友則對她的玩笑感到非常滿意，笑指「（馬田史高西斯）被最親近的人背叛」、「家裡有間諜」、「Marvel真係贏了」和「是今年看到最正的聖誕禮物」等等，留言同樣笑爆肚，不過大家又有冇諗過Francesca Scorsese以Marvel漫畫花紙包禮物，其實是讓爸爸撕爛Marvel呢？有網民亦留言指大導今次可以盡情撕爛Marvel。