細數《愛爾蘭人》5大秘密　馬田史高西斯用一個場景向舊作致敬

年度鉅作《愛爾蘭人》（The Irishman）上星期在Netflix隆重上架，有兩大影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演、馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，絕對是本世紀最令人期待的黑幫電影，更有機會問鼎奧斯卡最佳影片獎項。其實除了欣賞劇情及影帝們的演技，電影中亦有些不為人知的小秘密。

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電影在Netflix上架前，在美國部分戲院上映。（Netflix圖片）

電影改編自真人真事和Charles Brandt撰寫關於Frank Sheeran生平的書籍《I Heard You Paint Houses》，時代背景橫跨50年代末至70年代，並主要以參與過二次世界大戰的「愛爾蘭人」（Irishman）Frank Sheeran（Robert De Niro飾）的角度來講述戰後在美國活躍的黑幫時期，及自己為黑手黨頭目Russell Bufalino（Joe Pesci飾）任殺手的經歷。借Frank這個角色經歷，帶出當時政經、黑社會不為人知的一面。當中最震驚全美國的就是傳奇工會主席Jimmy Hoffa（Al Pacino飾）的失蹤，而這宗美國史上最大懸案所牽涉的不只關於黑幫不為人知的權力鬥爭，還有跟政治的轇轕。

今次有兩大影帝鬥演技，相信是兩人最後一次合作。（劇照）

這套片長近4小時的史詩式電影集合了這個時代三大巨匠，馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導、兩大影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演，更被《TIME》（時代雜誌）選為2019年十大電影之一。不過除了看精彩的劇情和演技，電影背後都有些別具意義的事情。

馬田史高西斯與羅拔迪尼路的關係

羅拔迪尼路是馬田史高西斯的御用演員，兩人過往曾合作拍攝9部電影，全部都是經典之作，包括《教父2》（Godfather 2, 1974）、《的士司機》（Taxi Driver, 1976）、《New York, New York》（1977）、《狂牛》（Raging Bull, 1980）、《盜亦有道》（Goodfellas, 1990）等。相隔多年後第十次拍攝《愛爾蘭人》，相信是最後一次合作。另外，羅拔迪尼路亦憑在《狂牛》中飾演拳手Jake LaMotta而勇奪奧斯卡影帝殊榮。

羅拔迪尼路亦憑在《狂牛》中飾演拳手Jake LaMotta而勇奪奧斯卡影帝殊榮。（《狂牛》電影海報）

馬田史高西斯最長作品：可拍成兩季劇集

據知，原本電影預計的片長時間為4小時，亦有消息傳出考慮將電影拆成兩集上架，經多次剪輯與協調後，決定推出這個3小時29分鐘的完整版本，亦是馬田史高西斯從影以來拍攝過最長的電影。

早前導演接受外國傳媒訪問，提及聽聞網民認為將電影改拍成劇集會更好時，竟然說：「這部電影是一個漫長的故事，更可以拍成兩季的劇集，但我從來沒有想過要這樣做。因為拍電影，重點在於細節積累，電影結束時所累積到的效果，同時你願意從頭到尾坐定定看，你會發現出不同的東西。」

馬田史高西斯指的是電影最後20分鐘，如果Frank Sheeran沒有受他所做過的事所影響，如果觀眾沒有專心看其餘部分，電影最後幾分鐘的情感和電影的質感就會有所影響，戲裏戲外始終如一。

雖然馬田史高西斯拍攝過多部經典之作，亦曾試過四度入圍圍角逐奧斯卡「最佳導演」，但一直無緣奪獎。（Getty Images）

籌備至拍攝長達200天 場景多達300個

剛才提及過電影片長209分鐘，由2017年八月開拍攝，共拍攝了108天，而開拍前的90天已經開始準備功夫。這近200天的過程，大破了馬田史高西斯執導生涯中，拍攝時程最長的一次，還去到了117個拍攝地點，以及309個場景拍攝。

今次是羅拔迪尼路與阿爾柏仙奴第4次合作。（劇照）

自我致敬？ 還原《盜亦有道》的經典場景

在電影中一幕看到Joe Gallo（Sebastian Maniscalco飾）進入一間名為Copacabana的俱樂部，而這個場景，在馬田史高西斯執導的電影《狂牛》（Raging Bull）及《盜亦有道》（Goodfellas）中出現過。另外，電影上架後，有不少觀眾都表示《愛爾蘭人》有很多場面都向《盜亦有道》致敬。在電影去到30分鐘左右，羅拔迪尼路跟Whispers DiTullio（Paul Herman飾）在一間小餐館見面，如果大家有看過《盜亦有道》的話，相信會對不會對這個場景感到陌生，因為這間小餐館就是《盜亦有道》中，Jimmy（羅拔迪尼路飾）將Henry（Ray Liotta飾）送去佛羅里達州的場景出現過。

羅拔迪尼路外 主角另有人選

由籌備這部電影開始，羅拔迪尼路一直已經是「愛爾蘭人」的第一人選，不過馬田史高西斯擔心羅拔迪尼路的檔期無法配合，或者不願意飾演這個角色，為了有三手準備而挑選了兩個適合人選，分別是Liam Neeson和占士邦男星Pierce Brosnan。在等待羅拔迪尼路回覆的期間，馬田史高西斯曾擔心另外兩位人選無法演繹「愛爾蘭人」的口音，不過最後羅拔迪尼路最後答應參演。