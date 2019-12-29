荷李活男星憑廿年前1套舊戲分紅賺到笑　膺單一電影片酬冠軍至今

荷李活影星身價雖然令觀眾們羨慕，和20年前相較卻也今非昔比。當年最威水的「2000萬美元俱樂部」，今日已經冇呢支歌仔唱。一線影星的片酬價碼至少要比這個數字打個半價至有得傾，分紅條件亦更嚴苛，像布斯韋利士（Bruce Willis）靠《鬼眼》（The Sixth Sense）勁賺1億2000萬美元天價酬勞的例子，已經好難再發生。

按圖睇荷李活大牌影星的片酬：

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根據歐美網站統計，布斯韋利士主演之1999年電影《鬼眼》的收入，高居史上影星單一電影酬勞冠軍。當年迪士尼為了讓聲望如日中天的他，願意接受比2000萬美元打7折的片酬，提出讓他拿到電影17%的紅利作為交換，還開出給布斯45萬美元租用私人專機、又讓他在拍攝期間支領40萬美元的「零用金」等優厚條件。

結果該片全球票房勁收6億多美元，單計分紅布斯已勁賺1億600萬美元，加埋片酬總共進帳1億2000萬美元，足足是原本2000萬美元的6倍，勁和味！反而戲分跟他不惶多讓的「天才童星」Haley Joel Osment，片酬只有15萬美元，更莫講擁有專屬私人飛機或是零用金了。

布斯韋利士主演的《鬼眼》賺進的收入高居史上影星單一電影酬勞冠軍（《鬼眼》官方宣傳海報）

以往天王巨星予取予求，電影公司只能被迫配合，但現在條件已經大為不同。一線大牌開價也只能先以千萬美元為上限再看能不能爭取到分紅，分紅比例也難跟20年前相提並論。羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）以5000萬美元演《鐵甲奇俠3》（Ironman 3）已經是讓荷李活群星羨慕到死的超高身價，還是不到1億2000萬美元的一半。然而他在好幾部Marvel電影中都有重要戲分，累積出的進帳依舊不可小覷，不像20年前的布斯韋利士演《鬼眼》，就是只有一部電影的收入而已。

類似的例子還有《職業特工隊》系列（Mission: Impossible）湯告魯斯（Tom Cruise），靠多拍幾集累積豐厚身家，《廿二世紀殺人網絡》系列（The Matrix）奇洛李維斯（Keanu Reeves）賺進的收入亦不遑多讓。要是手上沒有系列影片，就要精準選擇劇本，珊迪娜布洛（Sandra Bullock）接手安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）推掉的《引力邊緣》（Gravity），片酬加分紅拿到7000萬美元，至今還是女星單一影片收入最高紀錄保持人。目前還能喊出逼近兩千萬美元高酬的影星，只剩下里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等寥寥數人而已。

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