Netflix開水喉爭撬荷李活影星演自家劇　綠葉片酬高過美國隊長？

電影紅星轉進小螢幕參演電影劇集，近年成為荷李活的新風潮。例如麥迪文（Matt Damon）等大牌明星都曾表示目前的好角色絕大多數都在劇集裡。加上Netflix、Apple TV+等OTT串流平台將進入戰國時代，各家爭住開水喉網羅大卡士出演劇集以壯聲勢等誘因，紅星們接演劇集，既有發揮演技空間，又有不見得輸給拍電影的優厚片酬，何樂而不為？有影壇鐵漢之稱的「福伯」夏里遜福（Harrison Ford），據傳一集片酬勁收120萬美元，高居群星之冠。

以往出演劇集被視為電影紅星走下坡的徵兆。時至今日，卻幾乎沒有誰會抗拒出演高質感、集數又不需要多的劇集，根據「綜藝報」報道，荷李活王牌經理人們認為只要片酬足夠豐厚，沒有哪位大牌撬唔郁，就連里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）都有機會請得郁，經理人們還會利用各平台砸錢搶人的良機抬高片酬。

按圖睇荷李活大牌影星們出演電視劇身價：

+ 3 + 2

「梅姨」梅麗史翠普（Meryl Streep）2017年出演《小謊言》（Big Little Lies）第2季，一集片酬高達70多萬美元。茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）出演Amazon的《Homecoming》一集65萬美元的片酬亦屬高身價的俵俵者。現在不只福伯一集拿到120萬，影帝謝夫布歷治（Jeff Bridges）新劇一集也有百萬片酬。

而自製自演的麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon），之前與「前畢嫂」珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）一起合演APPLE TV+的《晨間直播室》（The Morning Show）亦號稱一集片酬近百萬美元。「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）主演APPLE TV+新戲則有傳一集叫價75萬美元，「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）則是一集60萬美元。

按照過去的行情，電視圈大牌主演新劇一集可能從20、30萬美元開始，按收視反應於續約時漲價，一集破百萬美元已是頂級。如今電影大牌加入，片酬再被炒高，王牌經紀人們相信一集破二百萬美元的片酬遲早都會出現，也許終有一日連里安納度、畢彼特（Brad Pitt）或湯告魯斯（Tom Cruise）之類的巨星也會出現在小螢幕。

延伸閱讀：

「黑熊來了」麥覺明戲院慶生 不忘為台灣特有種請命

「華夫人」同框2女兒 基因神複製一模一樣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】