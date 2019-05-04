17個荷李活巨星片酬大起底！　「Iron Man」竟然畀「死侍」揮低？

Netflix招攬荷李活巨星主演原創電影毫不手軟，灑重金也在所不惜，提供的片酬高過業界行情。日前外媒《Variety》公佈17位巨星的電影片酬，當中以「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演、《變形金剛》（Transformers）系列電影導演米高比爾（Michael Bay）執導Netflix動作電影《飛天遁地》（6 Underground）片酬最高，為2700萬美元。

Netflix動作電影《飛天遁地》由賴恩雷諾士主演。（IG）

但這還不算最高的，有消息指Netflix曾以3000萬美元邀請奧斯卡影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演動作片，由於與其它拍攝項目有衝突遭拒。而韋史密夫（Will Smith）回歸主演《光靈2》（Bright 2）的片酬外傳高達3500萬美元。

韋史密夫回歸主演《光靈2》。（劇照）

從《Variety》公布的片酬可以見得，Netflix的片酬十分可觀，連當今荷李活製作公司也忘塵莫及。韋史密夫與Martin Lawrence過去的片酬為2000萬美元，這次回歸《Bad Boys For Life》的價碼分別降至1700萬美元與600萬美元。湯告魯斯（Tom Cruise）也不例外，在90年代全盛時期演一部片動輒2000萬美元，這回演出《壯志凌雲2》（Top Gun: Maverick）片酬跌到1200至1400萬美元。

湯告魯斯演出《壯志凌雲2》的片酬暴跌。（Twitter）

不過演員接演Netflix有其限制，最大的一點是無法獲得電影上映後連帶的分紅與利潤，因此片酬多少就是多少，不會再更多了。這也是Netflix開出比一般行情更高價格的原因。

此外，演員有時為了與知名電影人合作，願意以較低的片酬換取合作機會。《寶貝神車手》（Baby Driver）Ansel Elgort以500萬美元接演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導《夢斷城西》（West Side Story），奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）以千萬美元片酬演出昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的第9部作品《從前，有個荷李活》（Once Upon a Time In Hollywood）就是最好的例子。

17位荷李活巨星片酬逐個睇（點圖放大▼）

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