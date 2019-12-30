《Joker小丑》癲到殺死假想情人？　官方公布劇本創作解密

電影《Joker小丑》無疑是今年的驚喜，評價票房皆大破紀錄，拿下威尼斯影展金獅獎，票房也突破10億美金的好成績。全片劇本近日正式完整釋出，也交代了片中小丑假想情人、女鄰居Sophie的後續故事。

儘管一切只是幻想，除了母親和侏儒同事之外，Sophie是​世上唯一會帶給Arthur溫暖的形象：

據外媒「Comicbook.com」報導，《Joker小丑》有多場刻意的留白戲，其中一有場戲，由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演的主角Arthur潛入隔壁女鄰居Sophie 的家，被她發現之後就離開。網友曾謠傳指他已經殺死Sophie ，導演隨後出面否認，表示Arthur不會傷害無辜的人，完整劇本也講述Arthur離開Sophie的家之後的故事。

在原本的安排下，Arthur之後會將自己隨身的手杖，放在Sophie的家門口向她告別，隨後Arthur上節目動手殺害主持人Murray（羅拔迪尼路 飾）時，Sophie也在電視機前看到這一幕並驚聲尖叫，並吵醒了女兒，透過電視螢幕，當時有許多人相當驚慌失措。

《Joker小丑》的劇本中也再次證實該片與DC電影宇宙無關，完全是專屬於小丑的故事，並提到高譚市原本就經歷一場大型罷工，讓這座城市徹底癱瘓，才會讓小丑的革命意外成為助因而成功。

《Joker小丑》的劇本中也再次證實該片與DC電影宇宙無關，完全是專屬於小丑的故事，並提到高譚市原本就經歷一場大型罷工，讓這座城市徹底癱瘓，才會讓小丑的革命意外成為助因而成功（《Joker小丑》劇照）

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