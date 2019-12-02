【JOKER小丑】電影續集計劃仍存在　傳華納安排成年版蝙蝠俠加入

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）在今年10月初上映後，氣勢非常凌厲。截止日前，電影全球票房錄得10億4,800萬美元，成為華納兄弟首部衝破10億美元的限制級電影。 續集是否開拍，外國傳媒都瘋傳不同版本。然而，近日再有外媒指出，續集仍在籌備當中，並有計劃安排蝙蝠俠登場，還已鎖定兩位重量級男星作為人選。

著名外國傳媒《The Hollywood Reporter》指《JOKER小丑》將會推出續集電影，可是一日都未夠就遭到另一外媒《Deadline》潑冷水。（《JOKER小丑》劇照）

上月尾《The Hollywood Reporter》突然宣布《JOKER小丑》將會開拍續集，導演Todd Phillips及編劇Scott Silver都會回歸。可是，消息傳出一日都未夠，《Deadline》旋即向全球粉絲潑冷水，指出導演從沒有跟華納兄弟達成任何共識。然而今日再有消息指，其實《JOKER小丑》續集計劃仍然存在，甚至傳出有計劃安排蝙蝠俠登場。雖然消息未經證實，但已讓粉絲非常期待。

假如《JOKER小丑》開拍續集消息屬實，羅拔迪尼路應該不能再以Murray Franklin角色回歸。（《JOKER小丑》劇照）

據該報導指出，目前華納兄弟鎖定了兩位人選，當中包括在去年曾憑《星夢情深》（A Star Is Born）獲提名角逐奧斯卡最佳男主角的畢列谷巴（Bradley Cooper）及憑《星聲夢裡人》獲提名角逐奧斯卡最佳男主角的賴恩高斯寧（Ryan Gosling）。雖然前者曾在《醉爆伴郎團》（The Hangover）系列電影跟導演Todd Phillips合作，但據了解，華納兄弟更加屬意後者擔任蝙蝠俠。

賴恩高斯寧及畢列谷巴盛傳是在《JOKER小丑》續集中飾演蝙蝠俠的熱門人選，有指前者呼聲更高。（《星聲夢裡人》劇照／《星夢情深》劇照）

消息傳出後，當然讓粉絲非常期待。然而有粉絲分析指，在《JOKER小丑》時，蝙蝠俠當年只得10歲，但目前兩位候選人的年齡都跟華堅馮力士差不多，或許年齡會是兩人成為蝙蝠俠最大的阻力。可是，也有粉絲指出，積遜史特咸（Jason Statham）及Vanessa Kirby在《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）都能夠飾演兩兄妹，然而兩人的年齡實際相差20年，所以或許在電影世界裡，年齡從來都不是最大問題。